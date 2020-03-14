Noktayı Kartal koyuyor

Beşiktaş maçların ilk yarılarında 12, ikinci devrelerde 28 gol attı.

AKŞAM

YARINKİ derbi öncesinde Galatasaray geride kalan 25 haftada attığı 44 golün 27’sini ilk yarıda kaydetti. Beşiktaş ise maçların ikinci yarılarında etkili oluyor. Bu sezon rakip fileleri 40 kez havalandıran Siyah-Beyazlı ekip, attığı gollerin 28’ini müsabakaların ikinci yarılarında kaydederken ilk yarılarda toplam 12 gol attı. Son 15 dakikalık bölümde de 8 gol atan Beşiktaş, uzatmalarda ise 3 kez gol mutluluğu yaşadı. Kartal, bitiş düdüğüne yakın açılıyor. En önemli koz ise tecrübeli forvet Burak Yılmaz.