Noktayı Kartal koyuyor

AKŞAM
YARINKİ derbi öncesinde Galatasaray geride kalan 25 haftada attığı 44 golün 27’sini ilk yarıda kaydetti. Beşiktaş ise maçların ikinci yarılarında etkili oluyor. Bu sezon rakip fileleri 40 kez havalandıran Siyah-Beyazlı ekip, attığı gollerin 28’ini müsabakaların ikinci yarılarında kaydederken ilk yarılarda toplam 12 gol attı. Son 15 dakikalık bölümde de 8 gol atan Beşiktaş, uzatmalarda ise 3 kez gol mutluluğu yaşadı. Kartal, bitiş düdüğüne yakın açılıyor. En önemli koz ise tecrübeli forvet Burak Yılmaz.
Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla koronavirüsün dünyadaki tehlikesine dikkat çekti ve liglerin 15 gün veya 1 aylığına ertelenmesini yetkililerden talep etti.
Futbolseverler, “Avrupa'daki gibi maçlar şifresiz yayınlansın, kalabalık mekanlara gitmeyelim” diyor. Maç yayınına yatırım yapan mekanlar, “İflas ederiz” endişesinde. Kulüpler ve yayıncı kuruluş da zorda.
Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi en önemli kozlardan birisi.
Beşiktaş maçların ilk yarılarında 12, ikinci devrelerde 28 gol attı.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
TFF ile Milli Eğitim Bakanlığı, hakem lisesi kurulması için adım attı. Meral-Celal Aras Spor Lisesi önümüzdeki eğitim döneminden itibaren TFF Hakem Meslek Lisesi olacak.
FIFA, futbol kulüplerinin milli takımlara futbolcu göndermesini zorunlu hale getiren maddeyi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ve nisan ayları için askıya aldı.