Noel klasiği

Akşam Spor

AVRUPA’DA Noel haftası yaşanırken, Türkiye’de de 2020 yılına giriş için sayılı günler kaldı. Süper Lig’de ilk yarının son maçları öncesi bu hafta oynanan 9 maçta tam 15 futbolcu cezalı duruma düştü. Bu oyuncuların 12’si ise yabancı oldu. Konyasporlu Ömer Ali Şahiner dışındaki futbolcular 4. sarı kartlarını görerek cezalı duruma düştüler.

İşte Noel cezalıları listesi:

Kulisic (A.Gücü), Moroziuk (Rizespor), Khalili (Kasımpaşa), Jerome (Göztepe), Gassama (Göztepe), Titi (Göztepe), Baiano (Gençlerbirliği), Berat (G.Birliği), Stancu (G.Birliği), Miguel Lopes (Kayserispor), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Jeremain Lens (Beşiktaş), Ömer Ali (Konyaspor), Skubic (Konyaspor), Thiago Lopes (Denizlispor).