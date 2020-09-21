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aksam.com.tr
  • 21 Eylül 2020 Pazartesi 18:38
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Nkoudou'ya 2 teklif var

Nkoudou'ya 2 teklif var

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Beşiktaş'ın takımdan göndermek istediği Georges Kevin Nkoudou'ya biri Suudi Arabistan biri de Olympiakos'tan olmak üzere toplam iki teklif var.

Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Fransız kanat oyuncusu Georges Kevin Nkoudou için iki teklif masada.

Sporx'in haberine göre, Yunanistan'dan FOS'un haberine göre; Beşiktaş'a bir Suudi Arabistan kulübünden 5 milyon euro'luk bir teklif geldi. Ancak, Fransız oyuncu bu teklife sıcak bakmıyor. Nkoudou'nun kariyerini Avrupa'da sürdürme isteği de bu transferin gerçekleşmemesinden etkili rol oynuyor.

OLYMPIAKOS'UN TEKLİFİNE SICAK BAKIYOR

Nkoudou'nun sıcak baktığı teklif ise Olympiakos'tan gelen oldu. Olympiakos'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasının da Nkoudou'nun bu seçiminde etkili olduğu vurgusu yapıldı.

Olympiakos'un Nkoudou'nun maaşında bir miktar indirime gideceği ve Beşiktaş'a da satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın 2019 yazında 4.5 milyon euro bedelle bonservisinin yüzde 50'sini aldığı Nkoudou, siyah beyazlı formayla 32 maça çıkıp 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

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