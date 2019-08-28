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  3. N'Koudou'dan Lemina'ya Come to Beşiktaş çağrısı! Mario Lemina'dan cevap gecikmedi

N'Koudou'dan Lemina'ya Come to Beşiktaş çağrısı! Mario Lemina'dan cevap gecikmedi

N'Koudou'dan Lemina'ya Come to Beşiktaş çağrısı! Mario Lemina'dan cevap gecikmedi

Beşiktaş'ın yeni transferi Georges-Kevin N'Koudou, Southampton'da forma giyen orta saha oyuncusu Mario Lemina'ya "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptı.

Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarın transferini istediği Fransız futbolcu Mario Lemina'nın transferi için devreye vatandaşı Georges-Kevin N'Koudou girdi.

Orta sahaya transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündeminde olan 25 yaşındaki Mario Lemina için organize edilen "Come to Beşiktaş" çağrısına N'Koudou da katıldı.

Siyah-beyazlıların yeni kanat oyuncusu N'Koudou, Lemina'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına "Come to Beşiktaş" yazdı. Lemina ise arkadaşına kalp emojisi yaparak yanıt verdi. 

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