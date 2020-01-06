Nkoudou: 'Beşiktaş'ı seçmemdeki etken Müslüman ülke oluşuydu'

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’IN kanat oyuncusu N’Koudou, Antalya kampında beIN SPORTS’a açıklamalarda bulundu: “Beşiktaş’ı seçmemdeki en önemli etkenlerden biri Türkiye’nin Müslüman bir ülke olmasıydı. Sorunsuz şekilde dinimi yaşayabilirdim. Tottenham’da oynama keyfi ni kaybetmiştim, burada onu da yakaladığımı düşünüyorum. Buraya geldiğim için mutluyum. Türkiye Ligi tanıdığım, bildiğim bir lig değildi ama teklif gelince bana taraftarlardan da bahsettiler. Şu ana dek güzel geçiyor.. Tottenham’dan birçok oyuncu Beşiktaş’ta oynayabilir ama şu an aklıma Serge Aurier geldi, olabilir.

BİR HATALAR OYUNU

VAR sayesinde birçok pozisyonu tekrar tekrar değerlendirme şansları var. En büyük hayalim Şampiyon Ligi’nde mücadele eden bir takımda oynamak. Ben hakemlerle ilgili konuşmayı çok sevmiyorum. Futbol bir hatalar oyunu. Hakemler de bu hataların parçası olabilir. Ama artık VAR devreye girdi ve hakemlerin hata marjı da düştü.”

Kapanmayacak fark değil

N’KOUDOU: “Şampiyonluk şansımız çok yüksek. Yeterli kaliteye sahibiz. Direkt rakiplerimize karşı üstünlük sağlamamız lazım. Sivas ile 7 puanlık fark var. Kapanmayacak fark değil. Özellikle iç sahada bütün maçları kazanmalıyız. Ahmet Nur Çebi oyuncularla yakından ilgileniyor. Bize değer veriyor. Bizden ne istediğini net açıklıyor. Biz de buna karşılık veriyoruz.”

Burak abi üst düzey!

N’KOUDOU: “Burak Yılmaz, olağanüstü özelliklere sahip. Abi gibi görüyorum. Onunla oynamak gerçekten zevk. Daha genç olsa Avrupa’nın üst düzey liglerinde oynayabilecek kaliteye sahip. Abdullah Avcı, modern bir teknik adam. Çok sakin. iyi bir oyun vizyonu var. ”