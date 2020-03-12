NK Celik Zenica ile anlaşan teknik direktör Ümit Özat'a oturma izni ve lisans verilmedi

Ülkemizde son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran, Mavi Lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Bosna Hersek'in yolunu tutan ve 16 Aralık 2019'da NK Celik Zenica ile anlaşma sağlayan Özat'a geçen 3 aylık süreçte oturum izni ve lisans verilmedi.
Bosna'da oturum izni alamayan ve Bosna Hersek Futbol Federasyonu tarafından lisansı da çıkarılamayan takımının maçlarını tribünde takip eden 43 yaşındaki hoca tekrardan Türkiye'ye dönecek.
(Ajansspor)
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Utah Jazz'ın Fransız oyuncusu Rudy Gobert'de corona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlar süresiz olarak askıya aldı.
UEFA Şampiyonlar Lig Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 2-1 yenildiği Borussia Dortmund'u evinde 2-0'la geçen Paris-Saint Germain, çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Neymar ve Emre Can arasında gergin anlar yaşandı.
İSMİ Fenerbahçe teknik direktörlüğü için anılan Roger Schmidt, Hollanda ekibi PSV ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın dün yaptığı idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan Henry Onyekuru'nun durumu belli oldu. Genç yıldızın ciddi bir sorunu olmadığı öğrenildi. Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş derbisinde oynaması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen Mircea Lucescu, Sarı-Lacivertlilerden bu sezonun kalan maçları + 2 yıl sözleşme için tam 7 milyon Euro istedi.
Bu sene başı hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın en büyük kızı Natalia (17), babası ve kardeşinin resmedildiği bir grafitinin önünde poz verip sosyal medyada yayınladı. Natalia'nın bu pozu büyük tepki çekti.
Fenerbahçe'de, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde dünyayı sarsan koronavirüse karşı geniş kapsamlı önlemler alınmaya başlandı.