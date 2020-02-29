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aksam.com.tr
  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 11:29
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  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 11:29

Nimes-Marsilya maçında bir taraftar kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Nimes-Marsilya maçında bir taraftar kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

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Fransa Birinci Futbol Ligi'ndeki (Ligue 1) Nimes-Olympique Marsilya maçı sırasında bir kişi, tribünde rahatsızlanarak öldü.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Nimes'in Olympique Marsilya'yı ağırladığı maç sırasında tribünde bulunan 38 yaşındaki bir taraftarın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Nimes takımı taraftarının yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Öte yandan Ligue 1'de ikinci sırada bulunan Olympique Marsilya, Costieres Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanarak 55 puana ulaştı.  

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