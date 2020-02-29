Nimes-Marsilya maçında bir taraftar kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Fransa basınında yer alan haberlerde, Nimes'in Olympique Marsilya'yı ağırladığı maç sırasında tribünde bulunan 38 yaşındaki bir taraftarın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Nimes takımı taraftarının yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.
Öte yandan Ligue 1'de ikinci sırada bulunan Olympique Marsilya, Costieres Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanarak 55 puana ulaştı.
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle Henry Onyekuru’nun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Gelecek hafta içinde Monaco’ya 1 yıllık yeni kiralama teklifi yapılacak.
Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Önder Özen değerlendirmelerde bulundu.
İRANLI Kadın Milli Futsal Takımı’nın oyuncusu Elham Sheikhi, koronavirüs nedeniyle öldü.
Ocak ayı transfer döneminde Everton’dan Crystal Palace’a kiralanan Cenk Tosun, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Adı sık sık eski takımı Beşiktaş’la anılan başarılı golcü, “Türkiye’ye dönme planım yok” dedi.
Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu, İdlib’ten gelen kara haber sonrası maçların ertelenmesi gerektiğini savundu.
Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'la performansını yükseltmeye başladı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun açılış etabı Avustralya'daki ilk yarışı birinci sırada bitirdi.