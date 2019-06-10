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10 Haziran 2019 Pazartesi 08:53 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 08:53

Nikola Vlasic, Beşiktaş'a gitmek için kulübü Everton' rest çekti

Nikola Vlasic, Beşiktaş'a gitmek için kulübü Everton' rest çekti

Beşiktaş’ın transferdeki gözdelerinden Nikola Vlasic, Siyah-Beyazlılara gelmek için kulübü Everton’a rest çekti.

Bonservisi Premier Lig ekiplerinden Everton’da olan ve geçen sezonu Rusya temsilcisi CSKA Moskva’da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu, yönetimle yaptığı görüşmede ayrılma talebinde bulundu. Vlasic, “Everton’da düzenli olarak forma giyemiyorum. Bu böyle devam edecekse kalmak istemiyorum. Başka takımlardan teklifler var. Onları değerlendireceğim” diyerek rest çekti. Hırvat oyuncunun kendisini isteyen Beşiktaş’a vatandaşı Vida aracılığı ile “Beni alın” mesajı gönderdiği kaydedildi.

(Star)

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