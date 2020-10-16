Nikola Kalinic'in neden Beşiktaş'a imza atmadığı ortaya çıktı

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Transferin son gününe kadar Beşiktaş'ın gündeminde olan ancak son anda İtalyan ekibi Verona'ya transfer olan Hırvat golcü Nikola Kalinic'in menajeri Tomislav Erceg, oyuncusunun transfer süreciyle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş’ın en çok ihtiyaç duyduğu bölgelerin başında forvet hattı ve en çok istenen oyuncuların başında da Nikola Kalinic geliyordu ancak son güne kadar transferi için uğraşıldığı konuşulan Hırvat golcü, Atletico Madrid’den İtalyan ekibi Verona’ya transfer oldu. Oyuncunun menajeri Tomislav Erceg, Nikola Kalinic’in transfer süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



‘FORVET ALMAMALARINA ŞAŞIRDIM’



Kalinic’in, Beşiktaş’a transfer neden gerçekleşmedi?

“Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Ancak Kalinic transferinde araya başkalarını koyup, onlarla konuşmayı tercih ettiler. Sadece bir kez kulüpten bir yönetici benimle temasa geçti. Hocaları Sergen Yalçın da onu aradı ve takımda görmek istediğini söyledi. Ben bütün kulüplere saygı duyuyorum. Seçim yaparken bazı kriterleri de göz önünde bulundurmamız gerekti. Beşiktaş’ta ekonomik problemler var, bu sezona iyi başlamadılar. Aynı zamanda Avrupa’da da yoklar. Bunlar herkesin bildiği şeyler. Bu süreçte başka ülkelerden de teklifler aldık ve sonuç olarak tercihimizi Verona’dan yana kullandık. Ayrıca Beşiktaş da bu süreçte başka forvetlerle ilgilendi ancak bunun sonucunda kimseyi alamamalarına şaşırdım.”

‘RAHAT HİSSETMESİ GEREKİYORDU’



Kalinic’in, Beşiktaş’la ilgili düşünceleri nelerdi?

“Oyuncum, Türk futbolunu yakından tanıyor. Geçmişte Türkiye’deki diğer kulüplerden de transfer teklifi almıştı. Ancak bir seçim yaparken, kendisini rahat hissetmesi gerekiyordu. Doğru bir karar verdiğini düşünüyoruz.” ‘Büyük paralar asla istemedik’

Beşiktaş’tan büyük paralar istediğiniz konuşuluyor?

“Bu haberleri ben de gördüm. Beşiktaş’tan garanti ücret, bonus ve uçak bileti gibi isteklerimiz olduğu yazıldı. Bunların hiçbiri doğru değil. Eğer bana inanmıyorsanız, aynı soruyu Beşiktaş’a da sorabilirsiniz.”

‘VİDA OLUMSUZ BİR ŞEY SÖYLEMEDİ’



Vida’nın, Kalinic’e olumsuz şeyler söylediği doğru mu?

“Kalinic gibi onu da iyi tanıyorum. Bu transfer sürecinde, Kalinic’i arayarak, ‘Buraya gelme, paranı alamazsın’ gibi bir şey asla söylemedi.”

‘ÇOK İYİ BİR TAKIMIMIZ VARDI’



Kocaelispor döneminizle ilgili neler söylersiniz?

“2000’lerde Kocaelispor’da futbol oynadım. Türkiye’ye çok seviyorum. Kocaeli döneminde Hikmet Karaman hocamız başımızdaydı. Hâlâ bazı takımların başında onu görmek çok güzel. O zaman çok iyi bir takımdık. Sonrasında birçok oyuncumuz, büyük takımlara transfer olmuştu. Taraftarlarımız harikaydı. Umarım Kocaelispor, yeniden Süper Lig’e çıkar. Ayrıca İstanbul’da yaşama fırsatı buldum. İstanbul, yaşadığım ve dünyanın en güzel şehirlerden biri.”

‘BÜYÜKLERİN DURUMU İYİ DEĞİL’



Türk futbolu hakkındaki yorumunuz nedir?

“Türk futbolu iyi değil. En büyük tehlikelerden biri, büyük kulüplerin durumunun iyi olmaması. Birçok yeni stat ve tesis yapıldı. Bu genç oyuncular, taraftarlar ve gençler için çok önemli. Ancak baktığımızda Avrupa’da başarı yok. Büyük kulüplerin hiçbiri bu sezon Avrupa Kupaları’nda yer almıyor. Birçok ülkede oyunculara çok büyük paralar veriliyor. Çok paranız olmadan, Avrupa’da başarı imkanı sıfır. PSG ve Manchester City gibi kulüpleri görüyorsunuz; inanılmaz paralar harcıyorlar. Bu söylediğim olumsuzluklar, ülkem Hırvatistan için de geçerli.”