Nikola Kalinic, Vida'yla görüştükten sonra maaşında zam isteyince transfer yattı!

VIDA İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA MAAŞ TALEBİNİ YÜKSELTTİ
Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Nikola Kalinic konusunda flaş bir iddia gündeme geldi. TUTTOmercadoWEB'in Dnevno gazetesine dayandırdığı habere göre Kalinic, Beşiktaş'taki ekonomik duruma ilişkin vatandaşı Domagoj Vida'dan bir uyarı aldı. İkili arasında geçen konuşma sonrası ise Kalinic'in şartlarını değiştirdiği ve transferin bu nedenle yattığı belirtildi.
BİR ANDA 500 BİN EURO YÜKSELTTİ
Beşiktaş, uzun süredir Atletico Madrid ile Kalinic konusunda görüşmeler yürütüyordu. Golcü oyuncu ile ise 2.5 milyon Euro artı bonuslar şeklinde bir anlaşma sağlanmıştı fakat Kalinic, Vida ile yaptığı görüşme sonrasında ödeme garantili 3 milyon Euro'luk bir maaş talebinde bulundu ve bu noktada transfer suya düştü.
Nikola Kalinic ve Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'ndan arkadaşlar. İkili, Hırvatistan'ın Avrupa futbolundaki yeniden yükselişinde önemli rol oynayan milli takım kadrolarında birlikte forma giymişlerdi.
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Beşiktaş, tecrübeli golcü Nikola Kalinic ile 2,5 milyon euro + bonuslar şeklinde anlaşma sağlamıştı ancak Hırvat forvet, milli takımdan arkadaşı Domagoj Vida ile görüştükten sonra maaş talebini bir anda 3 milyon euroya yükseltti. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş transferden vazgeçti.
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