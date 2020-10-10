Nikola Kalinic, Beşiktaş'tan dünyaları istemiş!

Fanatik

Forvet takviyesi için yaz transfer döneminin son gününe kadar Beşiktaş'ın gündeminde olan Nikola Kalinic'in Siyah-Beyazlılara transferinin neden yattığı ortaya çıktı! Hırvat golcünün 2,5 milyon euro maaşa ek olarak; 1,5 milyon euro imza parası, maç başı 3 bin euro, 10'un üzeri her gole 5 bin euro, Süper Lig şampiyonluğu halinde 1 milyon euro, Türkiye Kupası şampiyonluğu için 500 bin euro, 5 business uçak bileti, ev, telefon ve iki özel araç talep ettiği ortaya çıktı.

Beşiktaş, forvet transferi konusunda kadrosunu son güne kadar Nikola Kalinic’le temaslarını sürdürmüş ancak taraflar anlaşamamıştı. 32 yaşındaki Hırvat golcünün, Beşiktaş tarafından uzun talep listesi sebebiyle geri çevrildiği ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar’dan yıllık 2.5 milyon Euro maaş ve 1.5 milyon Euro da imza parası talebinde bulunan tecrübeli futbolcunun ek olarak her maç başı 3 bin Euro, her 10 gol üzeri gole 5 bin Euro, Süper Lig şampiyonluğu halinde 1 milyon Euro, Türkiye Kupası için de 500 bin Euro istediği öğrenildi.



YILLIK 1,5 MİLYON EURO’YA İMZA ATTI

Tüm bunlara ek olarak 1 yıl için gidiş dönüş olmak üzere 5 business uçak bileti isteyen Kalinic’in öte yandan diğer yabancı oyuncular gibi; ev, telefon ve özel iki araç talebinde bulunduğu kaydedildi. Uzun listede özellikle imza parasına olumsuz yanıt veren Kartal, oyuncuyu ikna edemeyince transfer yattı. Kalinic de bunun ardından yıllık 1.5 milyon Euro maaşa Verona’ya gitti.