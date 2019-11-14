Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7662
  • 6,3519
  • 271.229
  • 104609
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Nijerya basını yazdı! 'Fenerbahçe ve Beşiktaş 4 futbolcumuzu takip ediyor'

Nijerya basını yazdı! 'Fenerbahçe ve Beşiktaş 4 futbolcumuzu takip ediyor'

Nijerya basını yazdı! 'Fenerbahçe ve Beşiktaş 4 futbolcumuzu takip ediyor'

U17 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Hollanda'ya 3-1 yenilerek evine dönen Nijerya U17'den 4 genç futbolcu beğenildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Genç ve yetenekli futbolcu avına çıkan Fenerbahçe ve Beşiktaş scoutlarının U17 Dünya Kupası Elemeleri’nde 4 Nijeryalı futbolcuyu takip ettiği öğrenildi.

Ekvador – Avusturalya ve Macaristan’ın bulunduğu B Grubu’ndan lider olarak çıkan Nijerya’yı yakın takibe alan Beşiktaş ve Fenerbahçe izleme heyetinin son 16 turunda Hollanda’ya 3-1 kaybederek turnuvaya veda eden Nijerya’dan 4 oyuncu için bol bol not tuttuğu ifade edilirken, özellikle Dabo Babes Academy’den yetişen İbrahim Sa’id’in oynadığı futbolla her iki takımın scoutlarının dikkatini çektiği belirtildi.

İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın göz hapsine aldığı 4 Nijeryalı futbolcu…

Samson Tijani: Stoper ve ön libero bölgesinde oynuyor

Akinkunmi Amoo: Ön libero ve sağ açık

Olakunle Olusegun: Santrafor

İbrahim Sa’id: 10 numara sağ açık


2 bin dolarlık terlikleri olay oldu!
Şimdi de YouTuber olacak
Miss International'in galibi Taylandlı güzel  
Çağatay Ulusoy'un kilolarının sebebi ortaya çıktı
Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy'dan açıklama
<p>Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratlı ilçesi Ballıhoca Mahallesinde ´şok yol kontrol

´Kasada Koyun Var´ Dediği Kamyondan 69 Kaçak Göçmen Çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı

Unutulmaya yüz tutan eski İstanbul fotoğrafları