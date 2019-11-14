Nijerya basını yazdı! 'Fenerbahçe ve Beşiktaş 4 futbolcumuzu takip ediyor'

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Genç ve yetenekli futbolcu avına çıkan Fenerbahçe ve Beşiktaş scoutlarının U17 Dünya Kupası Elemeleri’nde 4 Nijeryalı futbolcuyu takip ettiği öğrenildi.

Ekvador – Avusturalya ve Macaristan’ın bulunduğu B Grubu’ndan lider olarak çıkan Nijerya’yı yakın takibe alan Beşiktaş ve Fenerbahçe izleme heyetinin son 16 turunda Hollanda’ya 3-1 kaybederek turnuvaya veda eden Nijerya’dan 4 oyuncu için bol bol not tuttuğu ifade edilirken, özellikle Dabo Babes Academy’den yetişen İbrahim Sa’id’in oynadığı futbolla her iki takımın scoutlarının dikkatini çektiği belirtildi.

İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın göz hapsine aldığı 4 Nijeryalı futbolcu…

Samson Tijani: Stoper ve ön libero bölgesinde oynuyor

Akinkunmi Amoo: Ön libero ve sağ açık

Olakunle Olusegun: Santrafor

İbrahim Sa’id: 10 numara sağ açık