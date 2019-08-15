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aksam.com.tr
  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:24
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  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:37

Nihat Özdemir'den yabancı sınırı açıklaması

Nihat Özdemir'den yabancı sınırı açıklaması

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Özdemir, herkesin merakla beklediği yabancı sınırı konusunda kötü haberi verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, taraftarların merakla beklediği yabancı sınırı konusunda kötü sinyalleri verdi. Anadolu Ajansı'nda Spor Masası'nın konuğu oldu. İşte Özdemir'in açıklamaları:

YABANCI SINIRI DÜŞMELİ

"Bazı takımlarımızın 11 yabancıyla sahaya çıkması kamuoyunda rahatsızlık yarattı. İstiklal Marşı okunurken hiçbir Türk oyuncunun olmadığını gördük. Bu durum bazı insanları rahatsız etti ve üzdü. Ben kişisel olarak sahada yer alacak yabancı sayısının düşürülmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Şenol Güneş hocamız ve Kulüpler Birliği ile oturup görüşeceğiz."

SEKİZ KULÜPTE SIKINTI VAR

"Kulüplerimizin toplam 14 milyar borcu var. Bu borcun yüzde 80'i de 4 büyüklerin. Süper Lig'deki 18 takımın 10'unun borcu yok. Sıkıntı sadece 8 kulüpte. 2 Eylül'de, her kulübün harcama miktarını çıkaracağız. Bunu takip edeceğiz ve harcama limiti aşılırsa cezalar vereceğiz. Bizim talimatnamemizde 'Puan silinebilir' yok, 'Silinir' var. Bunlar disiplin altına alacağız, kararlıyız."

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