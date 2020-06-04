Nihat Özdemir: Yeni sezon öncesi yabancı oyuncu kriterlerini yayınlamayı düşünüyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Liglerin akıbetiyle ilgili konuşan Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği cezaya da değindi.

Özdemir’in açıklamaları şu şekilde:



“SÜPER LİG’DE SON 3 MAÇ SEYİRCİLİ OYNANABİLİR”

“Temmuz ayında koronavirüs ortadan kaybolur ve şartlar da izin verirse son 3 haftayı seyircili oynatma durumumuz olabilir. Ana hedefimiz seyircisiz oynatmak ama şartlar izin verirse son 3 hafta seyircili olabilir.

“LİGLERİ TESCİL EDEMEZDİK”

Bizim ligimizde hem şampiyonluk yarışında, hem de küme düşme hattında kıyasıya mücadele var. Dolayısıyla tescil gibi bir karar söz konusu değildi. Olmazsa olmazımız bu maçları tamamlayarak oynanması yönünde. O yolda gidiyoruz.

“TRABZONSPOR’UN HAK ETTİĞİNİ ALMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

TFF'nin bütün finansal elemanları ve hukukçuları, Trabzonspor'un bütün hukukçuları ve finans elemanları, hepimiz birleştik. İnşallah Trabzonspor'un hak ettiğini alması için mücadele edeceğiz.

“FFP ŞARTLARI VE HARCAMA LİMİTLERİNİ GÖZDEN GEÇİRİYORUZ”

FFP şartlarını, lisans kurulunun bakacağı şartları, harcama limitlerini gözden geçiriyoruz. Yeni maddeleri ortaya koyacağız, bunu ilan edip kulüplerimizin haziran sonunda bilançolarını alıp buna göre değerlendirmemizi yapacağız.

“YENİ SEZON BAŞLAMADAN YABANCI OYUNCU KRİTERLERİNİ AÇIKLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Önümüzdeki sezon başlamadan yabancı oyuncu kriterlerini yayınlamayı düşünüyoruz. Ani düşmeler olmayacak, kademeli olarak 3 yıl içinde ana hedefimize ulaşacak bir program için çalışıyoruz.

Yabancı sayısı düştüğü gibi gelecek futbolcularda acaba nitelik arayabilir miyiz? Türkiye'deki futbolculara baktığımızda 30 yaşın üzerinde çok futbolcu var. Bunlara kriter getirebilir miyiz? Altyapıdan yetişenlere yer veriyorlar mı? Bunlara çalışıyoruz.”