Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'yle ilgili harcama limiti sözleri

Cnn Turk

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Maçlara seyirci alınmasından yayıncı kuruluşla yaşanan görüşmelere dair birçok konuyla ilgili konuşan Özdemir, Fenerbahçe'nin harcama limiti konusuna da değindi.

İşte Nihat Özdemir'in açıklamalarından satır başları:

“YENİ YILDA HER GÜN MAÇ OYNAYACAĞIZ”

Aralık’tan sonra yeni yıldan itibaren 8 hafta hafta içi maçlar koyduk. Her gün maç oynanacak. Tek istemediğimiz bir konu var kovid ve hava şartlarından dolayı bir erteleme olursa işimiz o zaman zor. Ona göre maçların organizasyonunu yapmaya çalışacağız.

“BİZ %10 SEYİRCİLİ MAÇLARIN OYNANMASINA BİLE RAZIYIZ”

Bizim tek bakacağımız yer Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve onun bilim kuruludur. O bize zaten yön vermeye çalışıyor. Pandemide çok başarılı bir sürece girersek hasta sayılarını vefat sayılarını belli orana düşürürsek daha da öne çekmek en büyük hedefimiz. Biz yüzde 10 tribün kapasiteli seyirci ile maçların oynanmasına bile razıyız.

“YAYINCI KURULUŞ İLŞE BU SEZON İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ”

TFF İsim verme hakkı var. Bugüne kadar hep önemli isimleri vererek geldik. İsim hakkın beIN Sports'a ait. Acaba beIN Sports sadece isim alarak daha büyük gelir kazanır mı diye onu gündemde tutuyoruz, önümüzdeki günlerde karar vereceğiz. 4 kulübü ayırırsak Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray’ı ayırırsak diğer bütün kulüplerin gelirlerinin neredeyse yüzde 80’i yayıncı kuruluştan geliyor. 2020-21 sezonu başladı, şu an yayıncı kuruluş ile görüşmelerimiz devam ediyor. Tahmin ediyorum 1-2 hafta içerisinde yayıncı kuruluşla bütün çerçeve anlaşmasını bitireceğiz ve yolumuza devam edeceğiz.

“SÜPER LİG YENİ BİR PLATFORMDA YAYINLANABİLİR”

beIN Sports ile 5 yıllık sözleşmemiz var. Bu sene üçüncü yılını yaşıyoruz. Önümüzde daha 2 yılımız var. Kendileri bu iki yılı daha uzatmamızı talep ediyor. Biz de diyoruz ki bizim rakamlarımıza uyabiliyorsanız ve rekabeti bozmayacaksak bu sözleşmeyi uzatabiliriz. Yeni bir platform ile yeni bir sistem ile Süper Lig maçlarını yayınlayabiliriz.

“ÇOK SIKILDIĞIM ANLAR OLDU”

O kadar çok canım sıkılan anlar oldu ki içinden çıkılamaz bazı olaylarla karşı karşıya geldik. Çok sıkıldığım, üzüldüğüm kendime çok dert ettiğim günlerim anlarım oldu. Netice olarak TFF Genel Kurulu beni bu göreve seçmiştir. Bu görevi de kanımın son damlasına kadar devam ettirmeye çalışacağım.

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, Fenerbahçe camiasının gündemini uzun süredir meşgul eden harcama limitleri hakkında konuştu. Başkan Özdemir, Fenerbahçe'nin harcama limit sorunu yüzde 90 gibi bir oranla çözüldü. Yakında da tamamı çözülür" dedi.