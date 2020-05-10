Nihat Özdemir'den Engelliler Haftası mesajı

Özdemir, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "Engelliler Haftası'nın tüm engelli bireylerimizin haklarının korunması için toplumsal farkındalık oluşturmasını ve onların yaşamlarının daha kolaylaşması için de vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Tüm dünya olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden zor bir dönemden geçildiğini ama hep birlikte bunları aşıp, engelli vatandaşlar ve sporcularla geçmişte kazandıkları başarılara ulaşmak için kaldıkları yerden yeniden devam edeceklerini kaydeden Özdemir, şu görüşlere yer verdi:
"Futbol Federasyonu olarak tüm engellilerimizin yanındayız. Özellikle onların spor azminin, yüksek spor potansiyelinin farkındayız. Engelli sporcularımız; başarılarıyla daima toplumun rol modeli. Birçok insana yön veriyor ve ilham kaynağı oluyorlar. Bu nedenle engellilerimizin sosyal hayata katılımı açısından sporcularımızın başarılarını ayrı bir şekilde önemsiyoruz. Federasyon olarak 4 engelli federasyonumuzla uzun yıllardır iş birliği içerisinde olmaktan da çok mutluyuz. Engelli futboluna destek amacıyla oluşturduğumuz Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu'muz bizler için önemli bir köprü olmakta."
Bugüne dek çalışma imkanı buldukları Özel Sporcular Spor Federasyonu, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, İşitme Engelliler Spor Federasyonu ve Görme Engelliler Spor Federasyonu ile UEFA'nın da dikkatini çeken önemli projelere imza attıklarını ve verimli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özdemir, "Her dönem onlara maddi ve manevi desteklerimiz sürecek. Bundan da büyük mutluluk duymaktayız. Tüm bu çalışmalarımızın karşılığını önemli başarılarla aldık, spora döneceğimiz önümüzdeki süreçte aynı noktadan yeni başarılara koşacağımızdan eminim. TFF ailesi olarak en kısa sürede engelli dostlarımızla bir arada olmayı umuyor, ülkemizi daima gururlandıran sporcularımız ile tüm engellilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Galatasaray'ın efsanelerinden Raşit Çetiner 14 yıllık hasretin nasıl bittiğini AKŞAM'a anlattı: 14 yıl şampiyon olamamış bir takımı finale getirmiş ama sakatlanmıştım. Eskişehir maçında çok farklı duygular yaşadım. O sakatlığı hâlâ çekiyorum. Ayağım bu sakatlıktan dolayı çok ağrıyor, bazen yürüyemiyorum. O ayağı ben o sene şampiyon olmak için verdim.
İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinden sonra Gölcükspor yöneticisi Ekrem Aktuğ görevinden istifa etmişti. Aktuğ, “İsmail 2 ay önce Trabzonspor'a söz vermişti. ‘Barcelona bile gelse sözümden dönmem' demişti” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması an meselesi olan Nenad Bjelica, sağ bek transferiyle birlikte geliyor. Hırvat teknik adam, Hajduk Split'te forma giyen Josip Juranovic'i Sarı-Lacivertlilere kazandırmak istiyor. 24 yaşındaki futbolcu, sağ bek haricinde merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilen Mbaye Diagne'yi gözden çıkardı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Terim'in gelecek sezon planlarının arasında yer almayan sorunlu forveti 5-6 milyon Euro'luk bir teklif gelse dahi satacak.
Beşiktaş'ta futbolcular ve teknik heyete koronavirüs testi yapılmış ve bir futbolcu ile bir personelin testi pozitif çıkmıştı. Siyah-Beyazlılarda koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun Tyler Boyd olduğu iddia edildi.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ile anlaşan Galatasaray, başarılı futbolcuya 200 bin Euro imza parası ödeyecek.
Kolombiya basını, Beşiktaş'ın Jorge Carrascal için devrede olduğunu yazdı. Haberde, Carrascal'ı Juventus'un istediği söylense de oyuncuya talip olan kulüplerin Beşiktaş ve Fiorentina olduğu belirtildi.