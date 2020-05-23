Nihat Özdemir'den bayram mesajı

Nihat Özdemir'in mesajı şöyle:
"Bayramlar, dostluk, kardeşlik ve hoşgörü gibi pek çok güzelliği içinde barındıran, sevgi ve saygı bağlarımızı daha da güçlendiren en güzel değerlerimizden birisi ve toplumsal birliğimizin temel taşıdır.
Bu sene Ramazan Bayramı'nı ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle geleneksel bayram ziyaretlerimizden uzak, evlerimizde geçireceğiz. Ancak gönül birlikteliğimizle milletçe bu bayramın coşkusunu yaşayacağımıza inanıyorum.
Dünyaya örnek mücadelemizle bu salgını yenerek nice bayramları bir arada kutlamayı temenni ediyor, özveriyle görevlerini yapan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.
Bu duygularla Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık getirmesini diliyor; futbol ailemizin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını içtenlikle kutluyorum.
Bayern Münih resmi sosyal medya hesabından, Beşiktaş Sompo Japan'ın oyuncusu İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Koronavirüs pandemisi futbolda rekabeti durdursa da transferde rekabet tam gaz sürüyor. Süper Lig'in iki ezeli rakibi Trabzonspor ve Beşiktaş da rekabeti transfer çalışmalarına taşıyan kulüpler arasında. İki kulüp flaş bir ismi gündemlerine almışlardı. Beşiktaş'ın çok istediği futbolcuda transfer düellosunu kazanan ise bordo-mavililer oldu. Fırtına'nın bu transferi takas yöntemiyle gerçekleştireceği ifade edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'nun kulüpte göreve başladığını duyurdu. Aurelio, Sarı-lacivertli takımda 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşamıştı.
THY EuroLeague'de sezonun geri kalanı için CEO, Jordi Bertomeu'dan flaş bir öneri geldi.
Koronavirüs pandemisi sebeiyle maddi anlamda diğer kulüplerde olduğu gibi ciddi sıkıntı yaşayacak olan Galatasaray, iki mağripli yıldızı Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile yolları kesin olarak ayırma kararı aldı.
Trabzonspor, Süper Lig'in tamamlanmasıyla sözleşmeleri sona erecek olan Jose Sosa ve Novak konusunda yeniden harekete geçiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle iki oyuncuyla ara verilen transfer görüşmelerine Trabzon'a gelerek yeniden start verecek.
Beşiktaş'ın iki yıldızı kaptan Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz, menajerleri Nejdet Ergezen'in ismini TFF kayıtlarından sildirdi. Ergezen, Beşiktaş'la yaşadığı sıkıntılar nedeniyle gündem olmuştu.