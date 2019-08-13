Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi

TFF'den yapılan açıklamada, Liverpool ile Chelsea takımları arasında yarın saat 22.00'de Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesinde gerçekleşen buluşmada, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Alkın Kalkavan, genel sekreter Kadir Kardaş ile TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in de yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, Nihat Özdemir ve Aleksander Ceferin'in, UEFA Süper Kupa maçı hazırlıkları ve Avrupa futbol gündemi ile ilgili konuları değerlendirdiği kaydedildi.
Fernando'nun ayrılığı sonrası 6 numara transferine yoğunlaşan Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi; Joao Mario.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini açıkladı.
Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından hücum hattını dünyaca ünlü bir isimle doldurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, 2016-17 sezonunda attığı 12 golle takıma lig şampiyonluğunu getiren Kamerunlu yıldızı, 1 numaralı hedef olarak belirledi.
Galatasaray transfer çalışmalarının sürdüğünü açıklarken, Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan'ın gündemde olmadığını duyurdu.
İstanbul’da yarın yapılacak Liverpool-Chelsea maçı için 50 bin İngiliz Türkiye’ye geliyor. Maçın şehir ekonomisine katkısı 100 milyon euro.
Beklenen transferlerin yapılmaması teknik heyetin işini zorlaştırdı. Tecrübeli hoca, savunma kurgusunda farklı isimleri oynatacak. Orta sahada ise yük 39'luk Emre Belözoğlu'nda olacak.
4-1'lik Fiorentina yenilgisi sonrası İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile görüşen Fatih Terim, ön libero transferi için gaza basmalarını istedi.