Nihat Özdemir: Tedbirleri gönülden destekliyorum

Süper Lig'in seyircisiz oynanması kararı için konuşan Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında, 5 saatte yakın bir toplantı yapıldı ve sonunda, bütün ligler için karar alındı. İnsan sağlığını öne tutarak, 30 Nisan'a kadar tüm maçlar seyircisiz oynanacak. Bizim görevimiz bu kararı uygulamak. Tüm takımlarımız bu kararı uygulayarak, maçlarını seyircisiz oynayacaktır. Bugün Avrupa'da hemen hemen bütün ülkelerde bırakın seyircisizi, maçlar erteleniyor. Bu tedbirlerin alınmasını gönülden destekliyorum" dedi.
Ertelemenin gündemde olmadığını kaydeden başkan, "Şu anda tercihimiz, taraftarsız olarak 30 Nisan'a kadar devam etmesi. Bu kararı aldık, uygulayacağız" ifadelerini kullandı.
Başakşehir tribünlerinde tüm takımların taraftarlarının yan yana olduğunu vurgulayan Özdemir, "Tribünlerde her kulübün formasıyla taraftarlar vardı ama hepsinin elinde Türk bayrağı vardı. Bugünlerde en büyük ihtiyacımız olan birlik, beraberliği taraftarlarımız gösterdiler" diye konuştu.
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