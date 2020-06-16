  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Haziran 2020 Salı 08:01
  • |
  • Son Güncelleme:

Nihat Özdemir: 'Süper Lig'e geri dönüş başarılı'

Nihat Özdemir: 'Süper Lig'e geri dönüş başarılı'

Paylaş

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Muslera ve Andone'nin herkesi üzen sakatlıkları dışında Süper Lig'e iyi bir dönüş yapıldığını söyledi, “Takımlar ve hakemleri genel olarak iyi buldum. Sezonu da inşallah iyi bitireceğiz” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, normalleşme süreci çerçevesinde yeniden başlayan Süper Lig’e iyi bir dönüş yapıldığını dile getirdi.

Milliyet’e konuşan Özdemir yaklaşık 3 ay süren araya rağmen hem takımların hem de hakemlerin performansını başarılı bulduğunu söyledi. TFF Başkanı, “Süper gidiyoruz, aman nazar değmesin. Gerek takımların gerekse hakemlerimizin performansını çok iyi gördüm. Tabii ki Muslera ve Andone’nin sakatlıklarına çok üzüldüm. Dilerim sahalara çok çabuk dönerler. Bu üzüntümüzün dışında çok şükür başka bir şey yaşamadık. Hakemler ve takımlar ellerinden geleni yaptılar” dedi.

Takımların genel anlamda fiziksel olarak iyi görüntü verdiğine vurgu yapan Nihat Özdemir, “Kolay mı onca ayrılıktan sonra yeniden motive olmak? Fiziksel olarak bazı takımları hazır gördüm. Örneğin 10 kişi kalan Fenerbahçe ve Trabzonspor’un yanı sıra Rizespor, Antalyaspor ve Başakşehir’in ortaya koydukları mücadele gerçekten çok iyiydi. Çünkü üç aylık ayrılıktan sonra yeniden toparlanmanın zorluğunu anlatmaya gerek yok. Dileğimiz, kulüplerin tamamı, sağlık protokolünün kurallarını titizlikle uygularlar, hayırlısıyla şu kalan 7 haftayı tamamlarız. Elbette başlamak önemliydi ve bunu başardık. Başlamak bir işi yarı yarıya bitirmek demektir, inşallah güzel bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş'taki Caner Erkin kararı ortalığı karıştırdı

title

Sergen Yalçın Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istedi

title

Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları belli oldu

Muslera sakatlandı!

SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe'de 'nargile skandalı!' Yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor...
F.Bahçe'de 'nargile skandalı!' Yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor...

F.Bahçe'de 'nargile skandalı!' Yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor...

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan ve bir türlü iyileşemeyen Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrılıyor. Yıldız futbolcunun yaptıkları yönetimi çileden çıkardı ve yolları ayırma kararı aldı.

Süper Lig devi bombayı patlattı! Perşembe günü İstanbul'da...
Süper Lig devi bombayı patlattı! Perşembe günü İstanbul'da...

Süper Lig devi bombayı patlattı! Perşembe günü İstanbul'da...

Süper Lig'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceği ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı iddia edildi.

Son dakika: Galatasaray'da şok ayrılık!
Son dakika: Galatasaray'da şok ayrılık!

Son dakika: Galatasaray'da şok ayrılık!

Galatasaray Basketbol Şubesi kelimenin tam anlamıyla karıştı... Basketbol şube genel menajeri Ömer Yalçınkaya, kaptan Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek'in sözleşmesini feshetti. Işıl Alben, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu.

Yeniden yükseliş! 1-0
Yeniden yükseliş! 1-0

Yeniden yükseliş! 1-0

Süper Lig'De 27. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.

Ali Koç: 'Bir hocayla anlaşmak üzereydik'
Ali Koç: 'Bir hocayla anlaşmak üzereydik'

Ali Koç: 'Bir hocayla anlaşmak üzereydik'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çebi: ‘Öze dönüşe mecburuz‘
Çebi: ‘Öze dönüşe mecburuz‘

Çebi: ‘Öze dönüşe mecburuz‘

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonun detayları
Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonun detayları

Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonun detayları

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Oğulcan Çağlayan hakkında, "Oğulcan'ın sözleşmesinde opsiyonumuz var" açıklaması gelmişti. O opsiyonun detayları ortaya çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.