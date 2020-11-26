Nihat Özdemir Süper Kupa'nın yerini açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Ekomonoi Forumu'nda açıklamalar yaptı.
Federasyon olarak salgını en az maddi kayıpla atlatmayı hedefliyoruz. El birliğiyle Türk futbolunun pandemi sürecinin en iyi şekilde atlatmasını sağlamalıyız. Türk futbolu için kemer sıkma zamanı geldi ve geçiyor. Türk futbolu olarak ne zaman başımız dara düşse yardıma koşan bir devletimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Her şeyi devletten bekleme kolaycılığından vazgeçmeliyiz. Türk futbolu devletine yük olan değil, katkı yapan olmalıdır.
Salgın sürecinde asla taviz vermememiz gereken konu ise uluslararası rekabetten geri kalmamak olmalıdır. Bu nedenle Milli Takım ve kulüplerimize önemli sorumluluk düşmektedir. Şenol Güneş'e yapılan eleştirileri üzüntüyle takip ediyorum. Kendisini sözleşmesi TL cinsindendir. Euro bazlı haberlere itibar etmeyiniz. Hocamıza yapılan ahlak ve etik dışı eleştirileri şiddetle kınıyoruz. Şenol Güneş hocamızla EURO 2020 finallerine damga vuracağımıza inanıyorum.
İstanbul sezon sonunda Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. İnşallah aşının bulunmasıyla da hayat normale dönecek, biz de Olimpiyat Stadı'nda bir şölen yaşayacağız. Önümüzdeki dönemde Süper Kupa maçını Katar'da oynatmayı planlıyoruz.
Galatasaray, devre arasında atağa kalkacak. Sarı-kırmızılı takımın gündeminde ise Ukraynalı futbolcu Yaremchuk var. Kariyerini Belçika'nın Gent ekibinde sürdüren deneyimli golcü için kulübünden bilgi alındı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir'i mağlup eden kadroyu Fenerbahçe karşısına da sürmek istiyor. Tecrübeli hoca, genç Rıdvan ile sakatlığı geçen ancak bireysel çalışmalarını sürdüren N'Sakala'nın tecrübesi arasında kararsız kaldı
Galatasaray, TFF'nin Covid-19 Sağlık Rehberi Programı'nı tartışmaya açtı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kritik maçın planını belirledi. Gol için 3 ayrı plan uygulayacak sarı-lacivertlilerde Atiba ve Aboubakar markaja alınacak.
Fenerbahçe'nin son Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyen Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisi hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmana katıldı. Gökhan şimdi gözünü Beşiktaş maçına çevirdi.
Mustafa Cengiz'in adaylara göndermede bulunduğu sırada 'Genel Kurul'un yapılmayacağı açıklandı, 26 Aralık'ta seçim olmayacak. Galatasaray Yönetimi, 26 Aralık'ta seçim yapacağını açıkladı. Birbiri üstüne adaylar çıktı. Başkan Mustafa Cengiz, dün "etik olarak aday olun, etiket için değil." dedi. İçişleri Bakanlığı genel kurulların 28 Şubat 2021 sonrasına ertelendiğini duyurdu. Bu bağlamda Galatasaray'da seçim rafa kalktı.