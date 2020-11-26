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aksam.com.tr
  • 26 Kasım 2020 Perşembe 14:39
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Nihat Özdemir Süper Kupa'nın yerini açıkladı

Nihat Özdemir Süper Kupa'nın yerini açıkladı

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Ekomonoi Forumu'nda açıklamalar yaptı. Özdemir, Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Süper Kupa'nın mekanını açıkladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Ekomonoi Forumu'nda açıklamalar yaptı.

Federasyon olarak salgını en az maddi kayıpla atlatmayı hedefliyoruz. El birliğiyle Türk futbolunun pandemi sürecinin en iyi şekilde atlatmasını sağlamalıyız. Türk futbolu için kemer sıkma zamanı geldi ve geçiyor. Türk futbolu olarak ne zaman başımız dara düşse yardıma koşan bir devletimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Her şeyi devletten bekleme kolaycılığından vazgeçmeliyiz. Türk futbolu devletine yük olan değil, katkı yapan olmalıdır.

Salgın sürecinde asla taviz vermememiz gereken konu ise uluslararası rekabetten geri kalmamak olmalıdır. Bu nedenle Milli Takım ve kulüplerimize önemli sorumluluk düşmektedir. Şenol Güneş'e yapılan eleştirileri üzüntüyle takip ediyorum. Kendisini sözleşmesi TL cinsindendir. Euro bazlı haberlere itibar etmeyiniz. Hocamıza yapılan ahlak ve etik dışı eleştirileri şiddetle kınıyoruz. Şenol Güneş hocamızla EURO 2020 finallerine damga vuracağımıza inanıyorum.

İstanbul sezon sonunda Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. İnşallah aşının bulunmasıyla da hayat normale dönecek, biz de Olimpiyat Stadı'nda bir şölen yaşayacağız. Önümüzdeki dönemde Süper Kupa maçını Katar'da oynatmayı planlıyoruz.

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