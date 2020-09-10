Nihat Özdemir: Süper Kupa maçını Katar'da oynayacağız

Süper Lig'de yarın başlayacak yeni sezon öncesi TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalar yaptı. Özdemir, gündeme dair önemli konulara değindi.

Özdemir’in açıklamaları şu şekilde:



“Yeni sponsorluk geliri varsa herhangi bir futbolcu satışı varsa yeni gelirlere göre takımların yeni harcama limitlerini bugünden itibaren kulüplere bildireceğiz.

Kasımpaşa'nın bir durumu var. 'Benim bankalara borcum yok' diyorlar ancak bilançolarına baktığımız zaman ana şirketlerine borçları var. Bu da bir borçtur.

2020-2021 sezonunu sağlık çalışanlarına ithaf etmeyi düşünüyoruz. Yakın zamanda açıklayacağız.

Rezerv Lig için sadece Beşiktaş, Göztepe ve Trabzonspor başvurdu. Üç takımla Rezerv Lig'i oynatmamız mümkün değil.

Yayıncı kuruluş ile kontratımız 5 yıllık. Bu sene 3. yılımız. Biz istiyoruz ki, daha da uzun çalışalım. Gördüğüm kadarıyla yayıncı kuruluş yöneticileri de daha uzun çalışmak istiyor. Birkaç gün içinde yeni sezonla ilgili anlaşmamızı bitirip devam edeceğiz.

Yeni sezonda devre arasına kadar seyircisiz oynama kararı aldık ama vaka sayısı düşerse maçlara belirli oranda seyirci alabiliriz.

2020-21 sezonunun sonunda dört takım düşecek. 3 takım Süper Lig'e çıkacak. 2021-22'de 20 takımla devam etme kararı aldık. 2022-23'ü de düşürelim mi yoksa 20 takımla devam mı edelim kararını vereceğiz.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki Süper Kupa maçının Katar’da oynanacağını açıkladı. Ayrıca Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının galibi, Katar Süper Kupa şampiyonuyla maç yapacak.

Benim bildiğim Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil istifa etmedi, hala görevinin başında. Ayrılırsa üzülürüm.

Göreve geldiğimden beri hiç rahat yüzü göremedim. Ekonomik zorluklar varken bir de 1000 yılda bir yaşanacak pandemi geldi. Zor günler hep bizi buldu ancak elimden geldiğince Türk futboluna hizmet edeceğim.

Şampiyonlar Ligi finali inşallah İstanbul'da seyircili oynanacak. 29 Mayıs 2021'de İstanbul’umuzun fethi tarihinde oynanacak ve stadyumumuz hazır. İyi bir final olsun ve umuyorum ki seyircili olsun.

Benim yabancı sınırında muhatabım kulüp başkanları ve yönetimleridir. Teknik direktörler benim bu konuda muhatabım olamazlar. Hocalar gidip kulüp başkanlarına dileklerini iletirlerse oradan bize ulaştırılabilir.