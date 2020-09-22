Nihat Özdemir: 'Seyircili oynamak istiyoruz'

TFF Başkanı Nihat Özdemir yeni sezonun 2 haftası geride kalırken, futbol kamuoyuna şu mesajları verdi: “Her kulübün dikkat etmesi lazım. Hakemlere gözümüz gibi bakıyoruz, onlarda da pozitif vakalar çıkıyor. Ne olursa olsun liglere devam edeceğiz. Biz de maçları seyircili oynatmak istiyoruz, neredeyse yüzde 10 kapasiteli oynanmasına da razı olduk ama Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu müsaade etmiyor. Önümüzdeki günlerde pandemi de bir rahatlama olursa görüşmelerimizi devam ettirerek bütün liglerimizi az da olsa, taraftarla hiç olmazsa localarımızı açarak liglerimize devam etmek istiyoruz. Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz devam ediyor. Sık sık görüşüyoruz, inşallah onu da kısa sürede sonuçlandıracağız. Hatalar maalesef oluyor. Olabilir onlar da insan, VAR’da görevli olanlar da insan. Biz bu hataları en alt seviyede, minimum seviyede tutmak istiyoruz. Merkez Hakem Kurulu ve hakem arkadaşlar ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Her geçen hafta daha da iyi olacaklarına inanıyoruz.”
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