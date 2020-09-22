  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Eylül 2020 Salı 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Nihat Özdemir: 'Seyircili oynamak istiyoruz'

Nihat Özdemir: 'Seyircili oynamak istiyoruz'

Paylaş

AKŞAM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, futbol gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir yeni sezonun 2 haftası geride kalırken, futbol kamuoyuna şu mesajları verdi: “Her kulübün dikkat etmesi lazım. Hakemlere gözümüz gibi bakıyoruz, onlarda da pozitif vakalar çıkıyor. Ne olursa olsun liglere devam edeceğiz. Biz de maçları seyircili oynatmak istiyoruz, neredeyse yüzde 10 kapasiteli oynanmasına da razı olduk ama Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu müsaade etmiyor. Önümüzdeki günlerde pandemi de bir rahatlama olursa görüşmelerimizi devam ettirerek bütün liglerimizi az da olsa, taraftarla hiç olmazsa localarımızı açarak liglerimize devam etmek istiyoruz. Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz devam ediyor. Sık sık görüşüyoruz, inşallah onu da kısa sürede sonuçlandıracağız. Hatalar maalesef oluyor. Olabilir onlar da insan, VAR’da görevli olanlar da insan. Biz bu hataları en alt seviyede, minimum seviyede tutmak istiyoruz. Merkez Hakem Kurulu ve hakem arkadaşlar ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Her geçen hafta daha da iyi olacaklarına inanıyoruz.” 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Kartal'a müjde! Aboubakar bu gece İstanbul'a gelecek
Kartal'a müjde! Aboubakar bu gece İstanbul'a gelecek

Kartal'a müjde! Aboubakar bu gece İstanbul'a gelecek

F.Bahçe, alarm veriyor: 0-0
F.Bahçe, alarm veriyor: 0-0

F.Bahçe, alarm veriyor: 0-0

Bulut'tan derbi mesajı: ‘Her zaman farklıdı‘
Bulut'tan derbi mesajı: ‘Her zaman farklıdı‘

Bulut'tan derbi mesajı: ‘Her zaman farklıdı‘

Çorum Şehir Stadı hizmete girdi

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe, bir puanla yetindi
Fenerbahçe, bir puanla yetindi

Fenerbahçe, bir puanla yetindi

Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, maçı 9 kişi tamamlayan rakibiyle 0-0 berabere kalarak sahasında puan kaybı yaşadı.

Zlatan kendini Benjamin Button'a benzetti
Zlatan kendini Benjamin Button'a benzetti

Zlatan kendini Benjamin Button'a benzetti

38 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Bologna maçının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.

Roma, transferde Marcao'ya kilitlendi
Roma, transferde Marcao'ya kilitlendi

Roma, transferde Marcao'ya kilitlendi

Stoper bölgesine bir transfer daha düşünen Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, sırasıyla iki ismi gündeme aldı. İtalyan devinin listesinin ilk sırasında Chris Smalling, ikinci sırasında Marcao var.

Filip Novak'tan Caner Erkin açıklaması
Filip Novak'tan Caner Erkin açıklaması

Filip Novak'tan Caner Erkin açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Adanaspor'da yeni teknik adam belli oldu
Adanaspor'da yeni teknik adam belli oldu

Adanaspor'da yeni teknik adam belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Teknik Direktör Yunus Murat Ceylan ile anlaştığını duyurdu.

Lemos: ‘Mutsuzuz‘
Lemos: ‘Mutsuzuz‘

Lemos: ‘Mutsuzuz‘

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Mauricio Lemos, 0-0 sona eren Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.