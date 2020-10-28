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aksam.com.tr
  • 28 Ekim 2020 Çarşamba 18:37
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Nihat Özdemir, Şenol Güneş ile bir araya geldi

Nihat Özdemir, Şenol Güneş ile bir araya geldi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'le bir araya geldi.

TFF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Başkanımız Nihat Özdemir ve 1. Başkan Vekilimiz Servet Yardımcı, teknik direktörümüz Şenol Güneş ve teknik heyetimizi ziyaret ederek görüşmede bulundu." denildi.

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