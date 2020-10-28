Nihat Özdemir, Şenol Güneş ile bir araya geldi

TFF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Başkanımız Nihat Özdemir ve 1. Başkan Vekilimiz Servet Yardımcı, teknik direktörümüz Şenol Güneş ve teknik heyetimizi ziyaret ederek görüşmede bulundu." denildi.
Her alanda olduğu gibi transferde de büyük bir rekabete tutuşan Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sefer genç bir futbolcu için karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı kulüp Bursaspor'un yıldız adayı Ali Akman'ı transfer etmek için girişimlere başlarken transfere Emre Belözoğlu da dahil. Aslan'ın kozu Ali Akman'ın Ayhan Akman'ın yeğeni olması; Fenerbahçe ise son yıllarda yaptığı gibi bu transferde de ezeli rakibine sürpriz yapmak istiyor.
Orta saha transferini ocak ayına bırakan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı... Aslan, Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyen ve 2021 yılında sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmak için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalacak.
Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, yaşamını yitirdi. Kemer ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. #DilayKemer
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Eddie Newton ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Galatasaray, Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Kenan Karaman'ı kadrosuna katmak için bir görüşme gerçekleştirdi.
Süper Lig'in 7. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.