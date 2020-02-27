Nihat Özdemir, özel sporcularla bir araya geldi

SPOR GÜNDEMİ

Ali Koç, Ersun Yanal ile bir araya geldi Ali Koç, Ersun Yanal ile bir araya geldi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası bugün teknik ekip ve takımla Kadıköy’deki bir restaurantta bir araya geldi.

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif Beşiktaş Yönetimi, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini revize etmek istiyor. Son dakika haberine göre eğer tecrübeli golcü kontratında indirime gitmezse sezon sonunda gelen transfer teklifleri değerlendirilecek.

Fenerbahçe'de soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı! Fenerbahçe'de soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı! Galatasaray'a 20 yıl sonra Kadıköy'de mağlup olan Fenerbahçe'de derbinin etkileri devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın 3-1'lik galibiyetiyle biten karşılaşmanın sonrasında Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar basına sızdı. İşte detaylar...

İtalya'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi İtalya'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi İtalya'da Koronavirüs vakalarında artış devam ediyor. Virüs bu kez sahaya sıçradı. İtalya Serie C takımlarından Pianese'de oynayan bir futbolcunun koronavirüs kaptığı açıklandı.

Comolli sonunda sessizliğini bozdu! Ali Koç'a şok suçlama... Comolli sonunda sessizliğini bozdu! Ali Koç'a şok suçlama... Fenerbahçe eski Sportif Direktörü Damien Comolli, takımda görevli olduğu dönemde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisinin ve Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bilgisi olmadan transfer yaptığını belirterek, "Kulübe ayırdığı zaman ve harcadığı paradan dolayı bu kararına saygı duydum" diye konuştu.

Beşiktaş'ta FLAŞ gelişme! Geri dönüyor... Beşiktaş'ta FLAŞ gelişme! Geri dönüyor... Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup'un geri dönüşü gündemde.