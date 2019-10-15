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  3. Nihat Özdemir: O golü Mehmetçiğe armağan ediyorum

Nihat Özdemir: O golü Mehmetçiğe armağan ediyorum

Nihat Özdemir: O golü Mehmetçiğe armağan ediyorum

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda konuk olduğu Fransa ile 1-1 berabere kaldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, karşılaşmanın ardından TRT Spor'a konuştu.

Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok mutluyuz. Tabii biz bu işe başlarken Konya'da Fransa maçıyla galibiyetle başladık. Fransa galibiyetiyle birlikte çok iyi moral kazandık ve seri olarak galibiyetlerimiz devam etti. Sadece İzlanda'ya kaybettik. Başta teknik direktörümüz Şenol Güneş olmak üzere, futbolcularımıza ve çalışan herkese teşekkür ediyorum. Son sözü söylemedik, şansımız arttı. İnşallah, A Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'na gidecek. Konya'da ilk zaferimizi aldık bugün de ikincisi oldu. Kaan'ın attığı golü Barış Harekatı'nda bulunan Mehmetçiğimize armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

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