Nihat Özdemir: Milli Takımımız pandemi sonrası daha da iyiye gidiyor

Artvin'e gelen TFF Başkanı Nihat Özdemir, DHA'ya açıklamalarda bulundu.
"MİLLİ TAKIMIMIZ PANDEMİDEN SONRA DAHA İYİYE GİDİYOR"
UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta A Milli Takım'ın 3'üncü hafta karşılaşmasında Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığını ifade eden Özdemir, "Moskova'da, Rusya Milli Takımı ile oynadık ve oradan beraberlikle geri döndük. İkinci devrede çok iyi futbol oynamamıza rağmen 1-0'dan, 1-1'e getirebildik ancak ikinci galibiyet golünü atamadık. Bu bir süreçtir. Çarşamba günü Sırbistan'la Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda oynayacağız. Hedefimiz galip gelmektir. Milli Takımımız pandemiden sonra daha da iyiye gitmektedir. Tahmin ediyorum ki birkaç maç sonunda yine eski performansına dönecektir" dedi.
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