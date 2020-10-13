  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Ekim 2020 Salı 13:23
  • |
  • Son Güncelleme:

Nihat Özdemir: Milli Takımımız pandemi sonrası daha da iyiye gidiyor

Nihat Özdemir: Milli Takımımız pandemi sonrası daha da iyiye gidiyor

Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın pandemiden sonra daha da iyiye gittiğini belirterek, "Takımımız birkaç maç sonunda yine eski performansına dönecektir" dedi.

Artvin'e gelen TFF Başkanı Nihat Özdemir, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

"MİLLİ TAKIMIMIZ PANDEMİDEN SONRA DAHA İYİYE GİDİYOR"

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta A Milli Takım'ın 3'üncü hafta karşılaşmasında Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığını ifade eden Özdemir, "Moskova'da, Rusya Milli Takımı ile oynadık ve oradan beraberlikle geri döndük. İkinci devrede çok iyi futbol oynamamıza rağmen 1-0'dan, 1-1'e getirebildik ancak ikinci galibiyet golünü atamadık. Bu bir süreçtir. Çarşamba günü Sırbistan'la Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda oynayacağız. Hedefimiz galip gelmektir. Milli Takımımız pandemiden sonra daha da iyiye gitmektedir. Tahmin ediyorum ki birkaç maç sonunda yine eski performansına dönecektir" dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Çok konuşulacak sözler: Tokat olduğunu öğrendim
Çok konuşulacak sözler: Tokat olduğunu öğrendim

Çok konuşulacak sözler: Tokat olduğunu öğrendim

Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi
Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi

Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi

Liverpool'dan Uğurcan atağı
Liverpool'dan Uğurcan atağı

Liverpool'dan Uğurcan atağı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Sergen Yalçın'dan taraftara mesaj
Sergen Yalçın'dan taraftara mesaj

Sergen Yalçın'dan taraftara mesaj

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün Karagümrük ile yapılan hazırlık karşılaşmasında yeni transferlerin son durumundan ve alınan 5-2'lik sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Bavullarını topladı! Başkanın sözleri sonrası olanlar oldu
Bavullarını topladı! Başkanın sözleri sonrası olanlar oldu

Bavullarını topladı! Başkanın sözleri sonrası olanlar oldu

Galatasaray'da son günlerin tartışmalı ismi Sofiane Feghouli ile, eski takımı West Ham ilgileniyor.

Süper Lig'in eski yıldızı, Azerbaycan ordusuna katıldı
Süper Lig'in eski yıldızı, Azerbaycan ordusuna katıldı

Süper Lig'in eski yıldızı, Azerbaycan ordusuna katıldı

Hes Kablo Kayserispor'un eski futbolcusu Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna dahil oldu.

G.Saray sonunda patladı ve FIFA'ya gitti!
G.Saray sonunda patladı ve FIFA'ya gitti!

G.Saray sonunda patladı ve FIFA'ya gitti!

Galatasaray 2 yıl önce Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in son taksitini ödemeyen Suudi Arabistan ekibini FIFA'ya şikayet etti.

Fatih Terim tek forvette ısrarcı
Fatih Terim tek forvette ısrarcı

Fatih Terim tek forvette ısrarcı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sistem gereği tek forvet kararında ısrarcı olduğu kaydedildi.

Ali Koç'un başını ağrıtan 4 milyon euroluk detay
Ali Koç'un başını ağrıtan 4 milyon euroluk detay

Ali Koç'un başını ağrıtan 4 milyon euroluk detay

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Garry Rodrigues ve Nabil Dirar ile hala yollarını ayırabilmiş değil. İki oyuncunun yüksek maaş yükü Sarı-Lacivertli yönetimin başını ağrıtmaya devam ediyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.