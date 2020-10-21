Nihat Özdemir: Maçlara yüzde 30 oranında seyirci almak istiyoruz

IHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, futbol gündemini meşgul eden stadyumlara seyirci alınması ve diğer bazı belli başlı konularda açıklamalarda bulundu.

Özdemir'in açıklamalarından satır başları:

"Localara taraftar almak yeterli değil. Maçları yüzde 30 oranında seyircili oynamayı talep etmekteyiz. Başakşehir ve Sivasspor’un Avrupa maçlarının yanı sıra milli takım maçlarımızın da aynı oranda seyircili oynanmasını istiyoruz."

"Noter ile dün beİN Sports’a ihtarname gönderdik. beIN Sports’un aramızdaki anlaşmanın tüm maddelerine uymasını istiyoruz."

"Kulüpler Yasası ile ilgili bazı maddelerin değişmesini istiyoruz. Kulüpler Birliği ile ortak çalışma yaparak Meclis'ten çıkacak yasada değişiklikler olması için çalışma yapacağız."

MEHMET SEPİL: "HÂLÂ PARA ALAMADIK"

"5. haftayı oynuyoruz ama hala para alamadık. Konuyla ilgili uzlaşma da sağlanamadı. beIN Sports'un geçen sene pandemiyle ilgili haklı bir talebi oldu ve uğradıkları zararın giderilmesini istediler. Ancak artık indirime gidecek durumumuz yok."

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