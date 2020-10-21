Nihat Özdemir: Maçlara yüzde 30 oranında seyirci almak istiyoruz

Özdemir'in açıklamalarından satır başları:
"Localara taraftar almak yeterli değil. Maçları yüzde 30 oranında seyircili oynamayı talep etmekteyiz. Başakşehir ve Sivasspor’un Avrupa maçlarının yanı sıra milli takım maçlarımızın da aynı oranda seyircili oynanmasını istiyoruz."
"Noter ile dün beİN Sports’a ihtarname gönderdik. beIN Sports’un aramızdaki anlaşmanın tüm maddelerine uymasını istiyoruz."
"Kulüpler Yasası ile ilgili bazı maddelerin değişmesini istiyoruz. Kulüpler Birliği ile ortak çalışma yaparak Meclis'ten çıkacak yasada değişiklikler olması için çalışma yapacağız."
MEHMET SEPİL: "HÂLÂ PARA ALAMADIK"
"5. haftayı oynuyoruz ama hala para alamadık. Konuyla ilgili uzlaşma da sağlanamadı. beIN Sports'un geçen sene pandemiyle ilgili haklı bir talebi oldu ve uğradıkları zararın giderilmesini istediler. Ancak artık indirime gidecek durumumuz yok."
Detaylar geliyor...
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un deneyimli oyuncu Loic Remy, MKE Ankaragücü maçında üç gol atarak kariyerinde ilk kez "hat trick" yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
İspanya'nın Villarreal takımının teknik direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a karşı oynayacakları maç için "Heyecanlı, hırslı ve rakibe saygılıyız." dedi.
Milliyet Gazetesi yazarı Atilla Gökçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yakın bir dostuyla yaptığı konuşmaları bugünkü köşesine taşıdı.
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmeyen Dorukhan Toköz için devre arasında Siyah-Beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor. Oyuncuya Kartal'ınkinden çok daha cazip bir teklif sunulurken milli futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması sebebiyle transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Pandemi dönemi nedeniyle maçların uzun bir süredir seyircisiz oynanmasının ardından TFF, geçtiğimiz günlerde locaların belirli oranda taraftara açılabileceğini duyurmuştu. Beşiktaş'ın, bu alandan beklediği gelir belli oldu.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek