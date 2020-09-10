Nihat Özdemir: 'İzlenebilirlik artacak'

TFF ile Misli.com arasında TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig’in isim sponsorluğu için anlaşma imzalandı. Liglerin ismi 2020-21 sezonunda “Misli.com 2.Lig” ve “Misli.com 3.Lig” olacak. İmza töreninde konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, şunları söyledi: “2’nci ve 3’üncü Ligimizin iki yıldır isim sponsoru yoktu. Artık yeni isim sponsorumuz misli.com oldu. Misli.com ile ayrıca yayın hakları için de anlaşma sağladık. Bu yüzden sayın Yıldırım Demirören’e teşekkürlerimi sunuyorum.
MİLLİ HAVUZ OLUŞACAK
Bu anlaşmamız 2’nci ve 3’üncü Lig’de oynayan oyuncuların vitrine çıkmasına imkân verecek. Böylece kulüplerimiz oyuncu satıp gelir sağlayacak. 2. Lig ve 3. Liglerimizin bilinirliği, izlenirliği daha da artacak. Her geçen gün büyüyen, ileriye giden sporumuza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.”
MAÇLAR ÜCRETSİZ
Yıldırım Demirören: “Sadece maddi destek olarak algılanmaması gerekiyor. Misli.com’u indiren herkes maçları ücretsiz izleyebilecek.’’
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