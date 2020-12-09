Nihat Özdemir: 'Irkçılığa en ağır ceza verilmelidir'

TFF Başkanı Nihat Özdemir, PSG maçında 4. hakem tarafından Başakşehir'de Pierre Webo özelinde yapılan ırkçılık ve sonrasında yaşanan olaylar için açıklama yaptı.
"Senelerdir UEFA ve FIFA ırkçılık konusunda ciddi duruşlar sergiliyor, aynı şekilde biz de TFF olarak ülkemizde ırkçılık yaşanmaması için elimizden gelen tüm tedbirleri aldık ve taviz vermeden devam ediyoruz. Maalesef gördük ki UEFA'nın elit hakemlerinin görev aldığı bu maçta bu elim olay yaşanmıştır. UEFA, bu konuda çok ciddi durmalı ve gerekli cezaları vermeli. Ben ve arkadaşlarım, UEFA'nın başkanı dahil görüşüyoruz. Pierre Webo'ya yapılan hareketin büyük suç gerektirdiğini ve cezasız kalmayacağını belirtiyorlar. Bu maç oynanmalı ve sonuçlandırmalıdır. Şu anda haklı olan Başakşehir oyuncuları, maça çıkmaması durumunda haksız duruma düşecekler ve disipline sevk edilecekler. Göksel Gümüşdağ da maçın oynanmasını istiyor." ifadelerini kullandı.
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakem Coltescu'nun, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Paris'teki ırkçılık skandalı ile ilgili konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.
Şampiyonlar Ligi grup maçında PSG-Başakşehir maçı 20. dakikada 4. hakemin ırkçı sözler kullanmasıyla durmuş ve maçın erteleme kararı açıklanmıştı. UEFA maç hakkında soruşturma açılacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.