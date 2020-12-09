Nihat Özdemir: 'Irkçılığa en ağır ceza verilmelidir'

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Paris'teki ırkçılık skandalı ile ilgili konuştu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, PSG maçında 4. hakem tarafından Başakşehir'de Pierre Webo özelinde yapılan ırkçılık ve sonrasında yaşanan olaylar için açıklama yaptı.

"Senelerdir UEFA ve FIFA ırkçılık konusunda ciddi duruşlar sergiliyor, aynı şekilde biz de TFF olarak ülkemizde ırkçılık yaşanmaması için elimizden gelen tüm tedbirleri aldık ve taviz vermeden devam ediyoruz. Maalesef gördük ki UEFA'nın elit hakemlerinin görev aldığı bu maçta bu elim olay yaşanmıştır. UEFA, bu konuda çok ciddi durmalı ve gerekli cezaları vermeli. Ben ve arkadaşlarım, UEFA'nın başkanı dahil görüşüyoruz. Pierre Webo'ya yapılan hareketin büyük suç gerektirdiğini ve cezasız kalmayacağını belirtiyorlar. Bu maç oynanmalı ve sonuçlandırmalıdır. Şu anda haklı olan Başakşehir oyuncuları, maça çıkmaması durumunda haksız duruma düşecekler ve disipline sevk edilecekler. Göksel Gümüşdağ da maçın oynanmasını istiyor." ifadelerini kullandı.