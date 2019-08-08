Nihat Özdemir: İnşallah turu geçen biz olacağız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında oynadığı Sparta Prag karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Nihat Özdemir, Trabzonspor'un turu atlayacağına inandığını kaydetti.

"İNŞALLAH TURU ATLAYACAĞIZ"

Bordo - mavililerin son dakikalarda daha iyi olduğunu belirten Özdemir, "80. dakikaya kadar canımız çok sıkkındı ama maşallah çocuklar son dakikalarda açıldılar. İnşallah turu atlayacağız. Başkanımız geldiğinden beri Trabzonspor'a yaptıkları belli. İnşallah önemli yerlere varacağız." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve play-off turuna yükselen ekip belli