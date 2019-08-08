Nihat Özdemir: İnşallah turu geçen biz olacağız

TRT Spor'a konuşan Nihat Özdemir, Trabzonspor'un turu atlayacağına inandığını kaydetti.
"İNŞALLAH TURU ATLAYACAĞIZ"
Bordo - mavililerin son dakikalarda daha iyi olduğunu belirten Özdemir, "80. dakikaya kadar canımız çok sıkkındı ama maşallah çocuklar son dakikalarda açıldılar. İnşallah turu atlayacağız. Başkanımız geldiğinden beri Trabzonspor'a yaptıkları belli. İnşallah önemli yerlere varacağız." ifadelerini kullandı.
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