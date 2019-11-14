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  3. Nihat Özdemir: Finallerde de başarılı olacağız

Nihat Özdemir: Finallerde de başarılı olacağız

Nihat Özdemir: Finallerde de başarılı olacağız

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya katılmaya hak kazandı. Karşılaşmanın ardından Nihat Özdemir, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

Artık EURO 2020'deyiz. Bizim 1 maçımız var ama Fransa'nın 2 maçı kaldı. Bu bilinçle Andorra maçına gidiyoruz. Galibiyetle dönmek istiyoruz. Belki 2. gitmemiz daha hayırlı olabilir, daha iyi bir gruba düşebiliriz. Herkes çok mutlu. Başta Şenol hocamız ve oyuncularımız... Hala soyunma odasındalar. Oyunculara tek tek teşekkür ediyorum. Şenol hocaya teşekkür ediyorum. Türk milletine teşekkür ediyorum. Bundan daha büyük mutluluk olmaz. İnşallah hedefimiz finallerde başarılı olmak. Bu takım, Şenol hocamızın yönetiminde finallerde de başarılı olacaktır. Buna inanıyorum.


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