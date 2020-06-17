Nihat Özdemir Fenerbahçe üyeliğinden istifa mı etti? TFF Başkanı Nihat Özdemir kimdir?

Nihat Özdemir Fenerbahçe Spor Kulübünden istifa mı etti sorusu merak edilen konular arasına girdi. Türkiye Futbol Federasyonu mevcut başkanı olan Nihat Özdemir, Fenerbahçe'de uzun yıllar görev yapmıştır. Instagram'da katıldığı canlı yayında Türk futbolunda 9 yıldır şike tartışması yok sözleri çok konuşulmuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında detaylar haberimizde.

Nihat Özdemir’in Fenerbahçe kulübünden istifa edip etmediği yakından takip ediliyor. Uzun yıllar sarı laciverti kulüpte görev yapan Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu mevcut başkanıdır. TFF Başkanı Nihat Özdemir’in katıldığı Instagram canlı yayında 'Türk futbolunda 9 yıldır şike tartışması yok' açıklaması Fenerbahçe camiasında gündem yaratmıştı. Nihat Özdemir Fenerbahçe üyeliğinden neden istifa ettiği hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NİHAT ÖZDEMİR FENERBAHÇE ÜYELİĞİNDEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Sarı lacivertli takımda uzun yıllardır görev yapan İş insanı Nihat Özdemir Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti. Fenerbahçe yönetiminin Nihat Özdemir'in disipline sevk edildiği hakkında yazılı mektup bugün TFF Başkanı'na ulaştı. Mektubun hemen ardından Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa ettiği açıkladı.

Nihat Özdemir istifa ettiği şu cümleler ile duyurdu;

Nihat Özdemir'den ise Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı: "09.06.2020 tarihli disiplin soruşturması yazınız 17.06.2020 itibarıyla tarafıma tebliğ edilmiştir. İlgili yazı üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyeliğinden istifa ettiğimi bilginize sunarım. Gereğinin yapılmasını rica ederim."

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Nihat Özdemir (d. 5 Nisan 1950, Diyarbakır),Türk iş insanı ve spor yöneticisi. Türkiye Futbol Federasyonu mevcut başkanıdır.

Evli, 2 çocuk babasıdır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden (şimdiki adı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) makine yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir. Sanayi ve turizm, İnşaat alanlarında yatırımları vardır. Ankara, Bilkentte oturmaktadır. Limak adlı bir inşaat şirketi vardır. İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır.[kaynak belirtilmeli] Ankaragücü ve Fenerbahçe'de idari görevler aldı. 1 Haziran 2019'da tek aday olarak girdiği TFF Başkanlık Seçimi'nde 179 oy olarak federasyonun 42. başkanı oldu.

Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 1.6 milyar dolarlık servetiyle 14. sırada yer almaktadır.