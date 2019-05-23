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  3. Nihat Özdemir: Bankalar Birliği arasındaki finansal anlaşmayı yetiştirmeye çalışıyoruz

Nihat Özdemir: Bankalar Birliği arasındaki finansal anlaşmayı yetiştirmeye çalışıyoruz

Nihat Özdemir: Bankalar Birliği arasındaki finansal anlaşmayı yetiştirmeye çalışıyoruz

Özdemir: Kulüpler Birliği ile Bankalar Birliği arasındaki finansal anlaşmayı yetiştirmeye çalışıyoruz. UEFA’nın öngördüğü süre içinde inşallah yetiştireceğiz. Bugün bile arkadaşlarımız onunla uğraşıyor.

AKŞAM ÖZEL HABER

TÜRKİYE Futbol Federasyonu başkanlığı için adaylığını açıklayan ve seçimi kazanmasına kesin gözle bakılan Nihat Özdemir’in öncelikli meselesi kulüplerle Bankalar Birliği arasındaki fi nansal anlaşmayı UEFA’nın öngördüğü sürede imzalamak. Önceki gün Kulüpler Birliği’nin iftar yemeğinden önce yapılan toplantıda başkanlarla bir araya gelen ve sorunları dinleyen Özdemir, toplantıdan edindiği izlenimleri ve kulüplerin dört gözle beklediği fi nansal anlaşmayla ilgili çalışmaların geldiği aşamayı Akşam Gazetesi’ne anlattı.

İşte Özdemir’in o açıklaması: 

GÜZEL BİR ORTAMDA KONUŞTUK 

Kulüp başkanlarıyla görüşmelerimiz gayet iyiydi. Başkanların desteği var. Bütün kulüplerin yöneticileri teveccüh gösterdiler, oturup, konuştuk. Fikir alışverişinde bulunduk. Yeni dönemde neler yapabileceğimizi konuştuk. Böyle güzel bir ortamda toplantı oldu. Kulüpler Birliği ile Bankalar Birliği arasındaki fi nansal anlaşmayı inşallah yetiştireceğiz. Bunun için uğraşıyoruz. Arkadaşlarımız bugün bile bu konuyla uğraşıyor.

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