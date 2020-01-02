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  3. Nicolas Gaitan Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a da önerildi

Nicolas Gaitan Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a da önerildi

Nicolas Gaitan Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a da önerildi

Adem Ljajic'in kötü performansı sonrası arayışlara giren Beşiktaş'a bonservisi elinde olan Arjantinli yıldız menajeri tarafından teklif edildi. Son kararı Abdullah Avcı verecek.

Sezonun ilk yarısında Adem Ljajic başta olmak üzere ofansif futbolcularından beklediği verimi alamayan Beşiktaş transfer arayışlarına başlamıştı. Gelen bilgilere göre, bonservisi elinde olan Nicolas Gaitan, Siyah-Beyazlılar'ın gündemine girdi.

Son olarak ABD kulübü Chicago Fire formasını giyen ve 1 Ocak'ta serbest kalan Arjantinli yıldızın menajerinin futbolcusunu Beşiktaş'a teklif ettiği öğrenildi.

31 yaşındaki Gaitan konusunda son kararı siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı verecek.

Hücumun her iki kanadında ve forvet arkasında oynayan Gaitan'ın sol ayağı çok etkili. Gaitan'ın transfer edilmesi halinde Ljajic'e gelen teklifler değerlendirilebilir.

(Takvim)


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