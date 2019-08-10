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aksam.com.tr
  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:21
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  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:21

Niasse Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı

Niasse Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı

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Trabzonspor'da Niasse ısrarı devam ediyor. Karadeniz ekibi, Everton'da forma şansı bulamayan golcü oyuncuyla anlaştı.

Trabzonspor'un istediği santrforlardan Oumar Niasse artık gelmeye çok yakın... 2015-16 sezonunun devre arasında 18 milyon euro bedelle Everton'a transfer olan Senegalli golcü, İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamadı. Hull City ve Cardiff'e kiralanan 29 yaşındaki oyuncu, yeni sezon öncesinde de takımda 5. santrfor durumuna düştü. Calwert Lewin, Richarlison, Moise Kean ve Cenk'in arkasında kalan Niasse ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Trabzon'un da ilgisinden memnun olan başarılı oyuncunun, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve bu nedenle Karadeniz ekibinin teklifine yeşil ışık yaktığı bildirildi.

DAHA ÖNCE 2 KEZ İSTENMİŞTİ

Ada ekibinin de bonservis için fazla çıkartmayacağı gelen haberler arasında. Senegalli santrfor için Everton ile pazarlıklarını sürdüren Karadeniz ekibinin, görüşmelerde aşama kaydettiği ve arada küçük pürüzler kaldığı bildirildi. 29 yaşındaki forvet de Türkiye'ye dönmek için İngilizlere baskı yapıyor. 2014'te Akhisar forması giydiği dönemde ciddi şekilde görüşülen ancak transferi son anda yatan Niasse, 2016'da tekrar kiralık olarak gündeme gelmişti. Ancak bu kez de kulübü Everton transfere izin vermemişti. Aradan yıllar geçmesine rağmen Fırtına'nın Niasse aşkı bitmedi.

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