Niasse mesaj yolladı, Trabzonspor harekete geçti

Sabah

Maliyeti uyarsa Niasse Daha önce Akhisar forması giyen ve menajerine "Türkiye'ye dönmeye hazırım" diyen 30 yaşındaki golcü, verilecek parayı kabul ederse bordo-mavililerin kapısı açık.

Stopere takviye için geri sayıma geçen Trabzonspor, hücum hattına da bir hamle yapacak.

Kanatta oynayabilen bir forvet oyuncusu transfer etmek isteyen bordo- mavililere geçtiğimiz sezon Everton forması giyen, bonservisi elinde bulunan Oumar Niasse önerildi.

Daha önce Akhisar'da oynayan ve Süper Lig'e yabancı olmayan Senegalli oyuncu, menajerine "Türkiye'ye dönmeye hazırım" derken, yetkililer Beşiktaş ve Trabzonspor'un kapısını çaldı.

Bu gelişmenin ardından Trabzonspor'un da maliyete göre karar vereceği öğrenildi.