Niasse mesaj yolladı, Trabzonspor harekete geçti

Stopere takviye için geri sayıma geçen Trabzonspor, hücum hattına da bir hamle yapacak.
Kanatta oynayabilen bir forvet oyuncusu transfer etmek isteyen bordo- mavililere geçtiğimiz sezon Everton forması giyen, bonservisi elinde bulunan Oumar Niasse önerildi.
Daha önce Akhisar'da oynayan ve Süper Lig'e yabancı olmayan Senegalli oyuncu, menajerine "Türkiye'ye dönmeye hazırım" derken, yetkililer Beşiktaş ve Trabzonspor'un kapısını çaldı.
Bu gelişmenin ardından Trabzonspor'un da maliyete göre karar vereceği öğrenildi.
'Haddini bil Ümit Öztürk'
Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi, Hajduk maçını kaçıracak, Fener derbisine yetişmesi de zor görünüyor. Sol bekte görev yine Linnes'in olacak.
Fenerbahçe, Zamalek'in genç golcüsü Mostafa Mohamed için Mısır ekibine 5 milyon euro önerdi. Ancak teklif reddedildi. Samatta için Aston Villa'yla görüşülüyor.
Kalecisi Edouard Mendy'yi Chelsea'ye kaptıran Fransız ekibi Rennes, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 12+3 milyon euro + sonraki satıştan pay teklifi sundu. Bordo-Mavili ekip 25 milyon euro talep ediyor ancak sonraki satıştan pay oranı yüzde 20 seviyelerine çekilirse bonservis bedeli 20 milyon euro civarlarına inebilir.
Maliyeti uyarsa Niasse Daha önce Akhisar forması giyen ve menajerine "Türkiye'ye dönmeye hazırım" diyen 30 yaşındaki golcü, verilecek parayı kabul ederse bordo-mavililerin kapısı açık.
Başakşehir, Galatasaray'dan Diagne'yi kiralamak istedi ancak sarı-kırmızılı yönetim 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.