Niasse atağı

Sörloth’u kiralayan Trabzonspor, bonservisi Everton’da bulunan Niasse için de nabız yokluyor. Bu transfer için kulübün bütün şartları zorlanacak.

AKŞAM

KARADENİZ Fırtınası, bir golcüyü daha kadroya katmak istiyor. Son olarak Sörloth’u kiralayan Trabzonspor, Oumar Niasse için Everton’la temasa geçti. İngiliz ekibinde kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki golcü oyuncuda zorluk gözükmüyor. Mukavelesi sezon sonunda sona bitecek Niasse için kolaylık yapılabileceği öğrenildi. Niasse’ın olmaması halinde diğer alternatiflere gidilecek.

Mikel’e zaman lazım

SPARTA Prag maçında ilk yarıdaki performansı nedeniyle kuşkuyla bakılan John Obi Mikel’e hocası Ünal Karaman sahip çıktı, Karaman’ın, “O çok özel bir oyuncu. Sadece zamana ihtiyacı var. Gücüne kavuşacak” diye konuştuğu aktarıldı.