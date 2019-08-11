Niasse atağı

AKŞAM
KARADENİZ Fırtınası, bir golcüyü daha kadroya katmak istiyor. Son olarak Sörloth’u kiralayan Trabzonspor, Oumar Niasse için Everton’la temasa geçti. İngiliz ekibinde kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki golcü oyuncuda zorluk gözükmüyor. Mukavelesi sezon sonunda sona bitecek Niasse için kolaylık yapılabileceği öğrenildi. Niasse’ın olmaması halinde diğer alternatiflere gidilecek.
Mikel’e zaman lazım
SPARTA Prag maçında ilk yarıdaki performansı nedeniyle kuşkuyla bakılan John Obi Mikel’e hocası Ünal Karaman sahip çıktı, Karaman’ın, “O çok özel bir oyuncu. Sadece zamana ihtiyacı var. Gücüne kavuşacak” diye konuştuğu aktarıldı.
Fransız ve İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Kolombiyalı forvet bugün kendisini 3 yıllığına G.Saraylı yapacak mukaveleye imza atacak. Sezonun ilk maçı olan Denizli deplasmanında da sahaya çıkacak.
G.Saray forvetteki sıkıntıyı Falcao’yla giderdikten sonra ön libero için çözümü de yıldız golcünün vatandaşında buldu. Cuellar için Radamel Falcao’nun devreye girdiği öğrenildi.
Maçka’da şehit olan Eren Bülbül’ü anan Yusuf Yazıcı, “Sonsuza kadar kalbimizdesin kardeşim. Ayşe annem, gelemiyorum ama milyonlarca evladın gibi ellerinden öpüyorum...” dedi.
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FATİH Terim’in Banega için bütün şartların zorlanmasını istemesinin ardından Sevilla kulübü ile bonservis konusunda yeni bir görüşme gerçekleştirilecek.
Sörloth’u kiralayan Trabzonspor, bonservisi Everton’da bulunan Niasse için de nabız yokluyor. Bu transfer için kulübün bütün şartları zorlanacak.
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