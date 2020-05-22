N'Golo Kante'den idmanlara boykot

Chelsea, koronavirüs pandemisi ve futbolcularının kararları nedeniyle zor günler yaşıyor. N'Golo Kante, koronavirüs nedeniyle antrenmanlara çıkmayı reddediyor. Chelsea, Kante'nin boykot haberi çıkması sonrası herhangi bir yalanlama haberi ya da açıklama yapmadı.

Daha önce Newcastle United'dan Danny Rose ve Watford'dan Troy Deeney, antrenmanları boykot ettiğini açıklamış ve katılmayı kabul etmemişti.



30 HAZİRAN SONRASI 4 FUTBOLCU YOK!

Chelsea Başkanı Marina Granovskaia, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek futbolcuların bu tarih sonrası sahaya çıkmayı reddetmesi nedeniyle de zor günler geçiriyor.

Yedek kaleci Willy Caballero, 30 Haziran sonrası kulüpten ayrılacağını iletti. Sözleşmesi biten bir başka isim olan Pedro Rodriguez, 30 Haziran'dan sonra sahaya çıkmak için 2 yıllık ek sözleşme talep etti.

Barcelona ile anılan Willian da 30 Haziran sonrası sahaya çıkmayı kabul etmeyen isimlerden bir diğeri.

YÜZDE 10'DAN FAZLA KESİNTİ REDDEDİLDİ

Oyuncularından sözleşmeleri konusunda fedakarlık isteyen Chelsea, gelen yüzde 10 sonrası daha fazlasını talep etti ancak futbolcular bu isteği reddetti.

(Sporx)