Neymar'ın yakın çevresine bir yıl daha PSG'de oynayacağını söylediği iddia edildi

BARCELONA İLE PSG ANLAŞAMADI

Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Leonardo, Barcelona'nın teklifini reddettiklerini duyurmuştu. Leonardo, "Neymar her zaman ayrılmak istediğini açıkça belirtti. Ancak tatmin edici bir teklif gelmezse bizimle kalacak" ifadelerini kullanmıştı.

2017 yazında 222 milyon euro bonservis karşılığı Barcelona'dan PSG'ye transfer olan 27 yaşındaki Neymar, Fransız ekibinde 58 maça çıktı ve 51 gol, 29 asist istatistikleri yakaladı.

(Sporx)