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  3. Neymar'ın yakın çevresine bir yıl daha PSG'de oynayacağını söylediği iddia edildi

Neymar'ın yakın çevresine bir yıl daha PSG'de oynayacağını söylediği iddia edildi

Neymar'ın yakın çevresine bir yıl daha PSG'de oynayacağını söylediği iddia edildi

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerin başında gelen Neymar için flaş bir iddia ortaya atıldı. L'Equipe ve RMC Sport'un haberine göre; Neymar, bir sezon daha PSG'de oynayacağını yakın çevresine açıkladı.

BARCELONA İLE PSG ANLAŞAMADI

Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Leonardo, Barcelona'nın teklifini reddettiklerini duyurmuştu. Leonardo, "Neymar her zaman ayrılmak istediğini açıkça belirtti. Ancak tatmin edici bir teklif gelmezse bizimle kalacak" ifadelerini kullanmıştı.

2017 yazında 222 milyon euro bonservis karşılığı Barcelona'dan PSG'ye transfer olan 27 yaşındaki Neymar, Fransız ekibinde 58 maça çıktı ve 51 gol, 29 asist istatistikleri yakaladı.

(Sporx)

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