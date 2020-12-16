Neymar'ı sakatlayan Thiago Mendes, ölüm tehditleri aldığını söyledi

Geçtiğimiz hafta Lyon'un PSG'yi 1-0 mağlup ettiği maçın son dakikasında Neymar'ın acı içinde yerde kalmasına neden olan isim olan Thiago Mendes, ölüm tehditleri aldığını söyledi.
Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada Instagram hesabından konuyla ilgili özürlerini dile getirerek, "Neymar'ın sakatlanmasına neden olduğum için en içten özürlerimi sunuyorum. Çabuk iyileşerek ülkemiz Brezilya'ya ve yine sevenlerine en iyi futbolunu göstermesini dilerim. Ben ve ailem sosyal medyadan ölüm tehditleri bile aldık ama Neymar'ı sakatlamaya çalışmak gibi bir düşüncem yoktu" diye konuştu.
Sahayı sedyeyle gözyaşları içinde terk eden Neymar'ın sakatlığının endişe edilecek boyutta olmadığı ve oyuncunun 3 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) öne alınan 19. hafta maçında Real Madrid, Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etti.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i 2-1 yendi.
PSG-Lyon maçında Paris ekibinin Brezilyalı yıldızı Neymar'ı sakatlayan Thiago Mendes, ölüm tehditleri alıyor.
G.Saray'da Arda, Babel, Omar, Okan ve Belhanda bugünkü Türkiye Kupası maçına 11'de başlayacak. İmparator, hafta sonu oynanacak Karagümrük mücadelesi öncesinde Kovid-19'u atlatan öğrencilerinin son durumunu görecek.
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