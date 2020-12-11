  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Aralık 2020 Cuma 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Neymar'dan Başakşehir ve takım arkadaşlarına övgü: En güzelini yaptık

Neymar'dan Başakşehir ve takım arkadaşlarına övgü: En güzelini yaptık

Paylaş

AKŞAM

PSG-Başakşehir maçında Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun Webo'ya yaptığı ırkçı davranış sonrasında tüm dünya birlik oldu. Webo'ya ve Başakşehir'e her yerden destek gelirken, o akşam yaşananlara en büyük tepki gösterenlerden biri de Fransız ekibinin Brezilyalı yıldızı Neymar'dı.

Irkçılığa karşı Başakşehir’in sahaya çıkmayarak mükemmel bir tavır ortaya koyduğunu belirten 27 yaşındaki süper star, şunları söyledi:

BU TÜR DAVRANIŞI KABUL EDEMEYİZ

“Salı günkü tavrımız benim için mükemmeldi. Bazen çok fazla olduğunda, dünyanın biraz değişip değişmediğini görmek için bir şeyler yapmanız gerekir. Irkçılığın futbolda ve hayatta yeri yoktur. Rumen hakemin yaptığı asla ve asla kabul edilemez. Bizim zamanımızda, ten rengi, ırk açısından (insanlar arasında) farklılıklar yaptığımız bu tür şeyleri kesinlikle kabul edemeyiz. Bunun dünyada yeri yok. Bunu hep birlikte yapmaya karar verdik ve benim için yapılacak en iyi şey buydu.”

UTANÇ VERİCİ BİR DURUM

G.Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard da hakem davranışını rezalet olarak yorumladı:

“Bu olayları görmek utanç vericiydi. Bu sorunların çok fazla olduğu görülüyor, kesinlikle geç kalınıyor. Görmek istediğimiz tablo bu değil. Benzer bir şeyle biz karşılaşırsak kaptanımla, oyuncularımla konuşur, kulübün çıkarlarına uygun olan kararı alırım.”

O.Marsilya Teknik Direktörü Villas Boas da Webo’ya destek için PSG ve Başkaşehirli oyuncuların sahayı terk etme kararını tebrik etti.

WEBO’YA FORMA

PSG Başkanı Nasser el Khelaïfi, maçın ardından Pierre Webo’ya isminin yazılı olduğu 9 numaralı bir forma hediye etti. PSG’li oyuncular Presnel Kimpembe ve Kylian Mbappé de formalarını imzalayarak Webo’ya verdi.

BENİM ÜLKEMDE YAŞANMAZ

RUMEN basını Okan Buruk’un da hakemlere ‘Çingene’ diyerek ırkçılık yaptığını iddia etti. Ancak ses kayıtlarında Okan Buruk’un “Benim ülkemde Rumenler çingenedir ama ben onlara ‘Çingene’ diye seslenmem” sözleriyle hakemin yaptığı ırkçılığa tepki gösterdiği ortaya çıktı. Rumenler sustu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

G.Saray'a büyük taş: Adamı burada kötü ilan edip gönderdiler!
G.Saray'a büyük taş: Adamı burada kötü ilan edip gönderdiler!

G.Saray'a büyük taş: Adamı burada kötü ilan edip gönderdiler!

Son dakika: Ve olay hakem ilk açıklamasını yaptı
Son dakika: Ve olay hakem ilk açıklamasını yaptı

Son dakika: Ve olay hakem ilk açıklamasını yaptı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Dibe vurduk! Şampiyonlar Ligi artık hayal
Dibe vurduk! Şampiyonlar Ligi artık hayal

Dibe vurduk! Şampiyonlar Ligi artık hayal

Ülke puanı klasmanında 13. sıraya gerileyen ve Demir Grup Sivasspor'un da elenmesiyle Avrupa kupalarında bu sezonu noktalayan Türkiye, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek.

'Eksiklerimiz olmasaydı bu gruptan çıkardık'
'Eksiklerimiz olmasaydı bu gruptan çıkardık'

'Eksiklerimiz olmasaydı bu gruptan çıkardık'

Deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Sivasspor'da antrenör Bülent Albayrak, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Eksiklerimiz olmasaydı bu gruptan çıkardık” dedi.

Yusuf Yazıcı yine boş geçmedi
Yusuf Yazıcı yine boş geçmedi

Yusuf Yazıcı yine boş geçmedi

Celtic, UEFA Avrupa Ligi son maçında evinde karşılaştığı Lille'i 3-2 mağlup etti. Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı 90 dakikada sahada kalırken, 1 de asist yaptı.

Cengiz Ünder attı, Leicester AEK'yı devirdi
Cengiz Ünder attı, Leicester AEK'yı devirdi

Cengiz Ünder attı, Leicester AEK'yı devirdi

Leicester City, UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında evinde AEK'yı 2-0 mağlup ederken, İngiliz ekibin ilk golünü milli futbolcu Cengiz Ünder kaydetti.

Alkmaar fırsat tepti, Napoli ve Sociedad kol kola turladı
Alkmaar fırsat tepti, Napoli ve Sociedad kol kola turladı

Alkmaar fırsat tepti, Napoli ve Sociedad kol kola turladı

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı.

Robin van Persie'den yıllar sonra gelen itiraf
Robin van Persie'den yıllar sonra gelen itiraf

Robin van Persie'den yıllar sonra gelen itiraf

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Robin van Persie, Arsenal'de oynadığı dönemde teknik direktör Arsene Wenger'e, Giorgio Chiellini'nin transfer edilmesi için yalvardığını açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.