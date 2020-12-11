Neymar'dan Başakşehir ve takım arkadaşlarına övgü: En güzelini yaptık

Irkçılığa karşı Başakşehir’in sahaya çıkmayarak mükemmel bir tavır ortaya koyduğunu belirten 27 yaşındaki süper star, şunları söyledi:
BU TÜR DAVRANIŞI KABUL EDEMEYİZ
“Salı günkü tavrımız benim için mükemmeldi. Bazen çok fazla olduğunda, dünyanın biraz değişip değişmediğini görmek için bir şeyler yapmanız gerekir. Irkçılığın futbolda ve hayatta yeri yoktur. Rumen hakemin yaptığı asla ve asla kabul edilemez. Bizim zamanımızda, ten rengi, ırk açısından (insanlar arasında) farklılıklar yaptığımız bu tür şeyleri kesinlikle kabul edemeyiz. Bunun dünyada yeri yok. Bunu hep birlikte yapmaya karar verdik ve benim için yapılacak en iyi şey buydu.”
UTANÇ VERİCİ BİR DURUM
G.Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard da hakem davranışını rezalet olarak yorumladı:
“Bu olayları görmek utanç vericiydi. Bu sorunların çok fazla olduğu görülüyor, kesinlikle geç kalınıyor. Görmek istediğimiz tablo bu değil. Benzer bir şeyle biz karşılaşırsak kaptanımla, oyuncularımla konuşur, kulübün çıkarlarına uygun olan kararı alırım.”
O.Marsilya Teknik Direktörü Villas Boas da Webo’ya destek için PSG ve Başkaşehirli oyuncuların sahayı terk etme kararını tebrik etti.
WEBO’YA FORMA
PSG Başkanı Nasser el Khelaïfi, maçın ardından Pierre Webo’ya isminin yazılı olduğu 9 numaralı bir forma hediye etti. PSG’li oyuncular Presnel Kimpembe ve Kylian Mbappé de formalarını imzalayarak Webo’ya verdi.
BENİM ÜLKEMDE YAŞANMAZ
RUMEN basını Okan Buruk’un da hakemlere ‘Çingene’ diyerek ırkçılık yaptığını iddia etti. Ancak ses kayıtlarında Okan Buruk’un “Benim ülkemde Rumenler çingenedir ama ben onlara ‘Çingene’ diye seslenmem” sözleriyle hakemin yaptığı ırkçılığa tepki gösterdiği ortaya çıktı. Rumenler sustu.
Ülke puanı klasmanında 13. sıraya gerileyen ve Demir Grup Sivasspor'un da elenmesiyle Avrupa kupalarında bu sezonu noktalayan Türkiye, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek.
Deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Sivasspor'da antrenör Bülent Albayrak, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Eksiklerimiz olmasaydı bu gruptan çıkardık” dedi.
Celtic, UEFA Avrupa Ligi son maçında evinde karşılaştığı Lille'i 3-2 mağlup etti. Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı 90 dakikada sahada kalırken, 1 de asist yaptı.
Leicester City, UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında evinde AEK'yı 2-0 mağlup ederken, İngiliz ekibin ilk golünü milli futbolcu Cengiz Ünder kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Robin van Persie, Arsenal'de oynadığı dönemde teknik direktör Arsene Wenger'e, Giorgio Chiellini'nin transfer edilmesi için yalvardığını açıkladı.