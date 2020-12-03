  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Aralık 2020 Perşembe 13:03
  • |
  • Son Güncelleme:

Neymar yeniden Messi ile takım arkadaşı olmanın hayalini kuruyor

Neymar yeniden Messi ile takım arkadaşı olmanın hayalini kuruyor

Paylaş

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen yıldız oyuncu Neymar, gelecek sezon Lionel Messi ile aynı takımda forma giymek istediğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin deplasmanda Manchester United'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki gole imza atarak galibiyette başrolü oynayan Brezilyalı oyuncu Neymar, mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin gelecek sezon PSG'de forma giymesini isteyip istemediğine ilişkin soruya Neymar, "En çok istediğim şey, Messi ile yeniden oynayarak sahada futboldan zevk almak. Benim oynadığım mevkiyi de alabilir, bu konuda hiç problemim olmaz. Ama gelecek yıl, onunla kesinlikle aynı takımda olmak istiyorum. Bunu gerçekleştirmeliyiz." cevabını verdi.

Barcelona formasıyla 743 karşılaşmada 641 gole imza atarak kulübün efsane oyuncuları arasına giren 33 yaşındaki Messi'nin, sezon sonunda İspanyol kulübüyle sözleşmesi sona eriyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Milli yıldızımız ocak ayında Süper Lig devine imzayı atıyor
Milli yıldızımız ocak ayında Süper Lig devine imzayı atıyor

Milli yıldızımız ocak ayında Süper Lig devine imzayı atıyor

Son dakika: Ozan Tufan müthiş rakama gidiyor
Son dakika: Ozan Tufan müthiş rakama gidiyor

Son dakika: Ozan Tufan müthiş rakama gidiyor

Cimbom'a bir 'arıza' golcü daha! D'Avila getiriyor
Cimbom'a bir 'arıza' golcü daha! D'Avila getiriyor

Cimbom'a bir 'arıza' golcü daha! D'Avila getiriyor

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Derbi sonrası Erol Bulut'tan beklenmedik karar!
Derbi sonrası Erol Bulut'tan beklenmedik karar!

Derbi sonrası Erol Bulut'tan beklenmedik karar!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde oynanan kötü oyun sonrası sistem değişikliği kararı aldı. Ozan Tufan ve Jose Sosa'nın birbirlerini olumsuz etkilediğine inanan teknik heyet, iki futbolcu arasında maçlara göre tercih yapacak.

Herkes Sevilla-Chelsea maçını konuşuyor! Giroud'nun gecesi
Herkes Sevilla-Chelsea maçını konuşuyor! Giroud'nun gecesi

Herkes Sevilla-Chelsea maçını konuşuyor! Giroud'nun gecesi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

İşlem tamam! Falcao'nun yerine geliyor
İşlem tamam! Falcao'nun yerine geliyor

İşlem tamam! Falcao'nun yerine geliyor

Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Kolombiyalı süper star ile vedalaşacak. Galatasaray, sakatlıklardan başını kaldıramayan Falcao'yu ocakta Inter Miami'ye gönderecek. El-Tigre'nin yerine ise Al Nasr'dan ayrılan Ahmed Musa'yı kadroya katacak.

Atiba'nın sözleri sonrası yönetim harekete geçti
Atiba'nın sözleri sonrası yönetim harekete geçti

Atiba'nın sözleri sonrası yönetim harekete geçti

2013 yazında Beşiktaş'a transfer olan 37 yaşındaki Atiba Hutchinson, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ‘1-2 yıl daha oynarım' ifadelerini kullanmıştı. Başarılı futbolcunun bu sözlerinin ardından Siyah-Beyazlı yönetim harekete geçti.

Juventus-Dinamo Kiev maçında bir ilk yaşandı
Juventus-Dinamo Kiev maçında bir ilk yaşandı

Juventus-Dinamo Kiev maçında bir ilk yaşandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Dinamo Kiev arasındaki maçı kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Frappart böylece erkekler Şampiyonlar Ligi'nde görev alan ilk kadın hakem oldu.

Onyekuru tamam, sıra onda
Onyekuru tamam, sıra onda

Onyekuru tamam, sıra onda

Henry Onyekuru ile büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, bir başka eski futbolcusu Jean Michael Seri'yi de devre arasında kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Fildişi Sahilli futbolcu da Sarı-Kırmızılılara dönmeye sıcak bakıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.