Neymar ve Ronaldo futbolun sertliğini götürdü

Fenerbahçe'den ayrılarak Rusya'nın Sochi takımıyla anlaşan Adil Rami, Milan'daki günleri hakkında konuştu.

Instagram'da canlı yayında konuşan Rami; "Eskisi gibi defans oyuncuları sert müdahale yapamıyor. Bu günlerde Neymar'a veya Cristiano Ronaldo'ya dokunma hakkımız yok. Futbolun sertliğini götürdüler" dedi.

"INZAGHI İLE SORUN YAŞADIM"

Adil Rami Ocak 2014'te Milan'a transfer oldu. Fas asıllı Fransız stoper tam 18 ay sonra Sevilla'ya satıldı.

Rami o günlere dair açıklamasında; "Ben Valencia'dayken Benitez beni aradı ve Napoli'ye gelmemi istedi. Ona İtalya'da oynamaktan memnun olacağımı ama sadece Milan'da oynamak istediğimi söyledim." dedi.

34 yaşındaki stoper sözlerini; "Milan'a gittim ama Flippo Inzaghi ile sorun yaşadım. Onun hakkında kötü konuşmak istemiyorum ama bana hiç hoşuma gitmeyen eleştiriler yapıyordu." diyerek bitirdi.