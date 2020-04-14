Neymar Türk filmini övdü: 'Beni çocuklar gibi ağlattı'

Neymar, Türk filmi 7. Koğuştaki Mucize'yi izlediğini ve çok ağladığını anlattı.

Neymar, Fransa başta olmak üzere birçok ülkede ünlü olan Türk filmi 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi ve sosyal medya hesabından paylaştı.

Neymar, "Çocuğu olanlar şu an neler düşündüğümü anlar. Ve çocuğu olmayanlar için söylüyorum, bu saf bir sevgi. Ne filmdi ama. Bir çocuk gibi ağladım. Bana çok ağır geldi." yorumunu yaptı.

İşte Neymar'ın paylaşımı: