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aksam.com.tr
  • 14 Eylül 2020 Pazartesi 07:46
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Neymar: 'Tek pişmanlığım yüzüne vurmamak oldu'

Neymar: 'Tek pişmanlığım yüzüne vurmamak oldu'

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Brezilyalı yıldız Neymar, Marsilya maçında kırmızı kart görmesinin sebebinin ırkçı sözler olduğunu söyleyerek sert bir paylaşım yaptı.

PSG ile Marsilya'nın karşı karşıya geldiği maçın son anlarında kırmızı kart gören Neymar'ın rakibine yaptığı hareketin ırkçılık içeren sözler sebebiyle gerçekleştiğini söylediği anlar ortaya çıktı.

Neymar Marsilya maçının 90+7. dakikasında İspanyol Alvaro Gonzalez ile yaşadığı diyaloğun ırkçılık sebebiyle gerçekleştiğini maçın hakemlerine söyledi. Kırmızı kart gördükten sonra kenara gelen Neymar maçın yardımcı hakemine "Irkçılık yapıyor" diye söylediği sözler duyuldu.

Maçın ardından Twitter hasabından paylaşım yapan Neymar, "Tek pişmanlığım o pisliğin yüzüne vurmamak oldu" sözlerini kullandı.

Neymar ayrıca VAR'ı eleştirerek yaptığı hareketi görmesine rağmen rakip oyuncunun kendisine 'Maymun o..... çocuğu' küfrünü nasıl görmediğini sordu.

Maçın ardından Marsilya teknik direktörü Andre Vilas-Boas ise yaptığı açıklamada oyuncusu Alvaro Gonzalez'in ırkçı sözler kullandığını düşünmediğini söyledi.

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