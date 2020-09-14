Neymar: 'Tek pişmanlığım yüzüne vurmamak oldu'

PSG ile Marsilya'nın karşı karşıya geldiği maçın son anlarında kırmızı kart gören Neymar'ın rakibine yaptığı hareketin ırkçılık içeren sözler sebebiyle gerçekleştiğini söylediği anlar ortaya çıktı.
Neymar Marsilya maçının 90+7. dakikasında İspanyol Alvaro Gonzalez ile yaşadığı diyaloğun ırkçılık sebebiyle gerçekleştiğini maçın hakemlerine söyledi. Kırmızı kart gördükten sonra kenara gelen Neymar maçın yardımcı hakemine "Irkçılık yapıyor" diye söylediği sözler duyuldu.
Maçın ardından Twitter hasabından paylaşım yapan Neymar, "Tek pişmanlığım o pisliğin yüzüne vurmamak oldu" sözlerini kullandı.
Neymar ayrıca VAR'ı eleştirerek yaptığı hareketi görmesine rağmen rakip oyuncunun kendisine 'Maymun o..... çocuğu' küfrünü nasıl görmediğini sordu.
Maçın ardından Marsilya teknik direktörü Andre Vilas-Boas ise yaptığı açıklamada oyuncusu Alvaro Gonzalez'in ırkçı sözler kullandığını düşünmediğini söyledi.
Beşiktaş Antrenörü Murat Şahin ise galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bugün maçın tamamına yakın bölümde galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyoruz. Haklı bir galibiyet aldık." dedi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı finalinde Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 111-98 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton, "Şansız bir ilk gol yediğimizi düşünüyorum. Daha sonra ikinci yarıda penaltı kararı ve kırmızı kartın ardından maç gerçekten bizim için çok zor bir hal almıştı." dedi.
Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Marcel Tisserand, İstanbul'a geldi.
eşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, 2-3 takviye daha yapılabileceğini kaydetti ve santrfor pozisyonu için Nikola Kalinic'in listenin başlarında olduğunu, Gökhan Töre'ye ise tekliflerini ilettiklerini söyledi. Kocadağ ayrıca kadro dışı bırakılan Mirin ve Douglas'a teklifler geldiğini ancak oyuncuların değerlendirmediğini dile getirdi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." ifdelerine yer verildi.