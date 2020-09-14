Neymar: 'Tek pişmanlığım yüzüne vurmamak oldu'

SPOR GÜNDEMİ

‘Trabzonspor'a gol dahil pozisyon vermeden oynadık‘ ‘Trabzonspor'a gol dahil pozisyon vermeden oynadık‘ Beşiktaş Antrenörü Murat Şahin ise galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bugün maçın tamamına yakın bölümde galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyoruz. Haklı bir galibiyet aldık." dedi.

Denver Nuggets'ın pes etmeye niyeti yok Denver Nuggets'ın pes etmeye niyeti yok Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı finalinde Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 111-98 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.

‘Penaltı ve kırmızı kart zorlaştırdı‘ ‘Penaltı ve kırmızı kart zorlaştırdı‘ Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton, "Şansız bir ilk gol yediğimizi düşünüyorum. Daha sonra ikinci yarıda penaltı kararı ve kırmızı kartın ardından maç gerçekten bizim için çok zor bir hal almıştı." dedi.

Marcel Tisserand İstanbul'da Marcel Tisserand İstanbul'da Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Marcel Tisserand, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, 2-3 takviye daha yapacak Beşiktaş, 2-3 takviye daha yapacak eşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, 2-3 takviye daha yapılabileceğini kaydetti ve santrfor pozisyonu için Nikola Kalinic'in listenin başlarında olduğunu, Gökhan Töre'ye ise tekliflerini ilettiklerini söyledi. Kocadağ ayrıca kadro dışı bırakılan Mirin ve Douglas'a teklifler geldiğini ancak oyuncuların değerlendirmediğini dile getirdi.