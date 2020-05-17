Neymar, internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evinde sürdürdüğünü kaydetti.
Sıkı bir program uyguladığını aktaran 28 yaşındaki oyuncu, "Maç eksikliğimi telafi etmek için normalden daha fazla antrenman yapıyorum." yorumunu yaptı.
Yeniden sahaya çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Neymar, "Futbola ne zaman döneceğimizi bilmemek bana endişe veriyor. Oynamayı, rekabeti ve takım arkadaşlarımı gerçekten özledim." ifadelerini kullandı.
Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle futbol sezonu sonlandırılmış ve Ligue 1'de lider olan PSG şampiyon ilan edilmişti.
Jose Sosa'nın “Trabzonspor ile henüz anlaşmadım” açıklamasının ardından taraftarlar, kaptanı mesaj yağmuruna tuttu. 34'lük yıldız “Bırakmayız seni” mesajlarına teşekkür etti.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen ve karantina altına alınan Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, karantina günlerinde yaşadıklarını anlattı.Teknik ekibi ile birlikte bir yurda yerleştirilen Sumudica, yaşadığı sorunlardan bahsetti.
Meksika basını, Tigres'le sözleşmesini uzatmayan Ekvadorlu forvet Enner Valencia'nın Galatasaray'a imza atmaya hazır olduğunu yazdı.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu olmuşken flaş bir açıklama geldi...
Barcelona ve Juventus'un, orta saha oyuncusu Miralem Pjanic takası için anlaşmaya vardığı belirtildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un el sıkıştığı teknik adamın bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini olduğu iddia edildi.
Suudi Arabistan basını, Al Nasr ve Al Ittihad'ın listesindeki Belhanda için Al Duhail Kulübü'nün devreye girdiğini yazdı. Haberde, Galatasaray'ın 10 milyon Euro istediği belirtildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, para artı takas formülüyle de bu işe ‘olur' verebilir. Cim Bom'un radarındaki Mandzukic Al Duhail'de oynuyor, Hırvat yıldız Avrupa'ya dönmeyi çok istiyor.