Neymar: Kalbim seninle Hamis!

AKŞAM
PSG’nin yıldızı Neymar, Brezilya takımı Santos’ta oynadığı dönemdeki formasıyla sokakta maç yaparken videosu çekilen, Hatay’da yaşayan 8 yaşındaki Suriyeli engelli çocuğa sosyal medyadan görüntülü teşekkür mesajı gönderdi. Rejime ait savaş uçakları tarafından yaklaşık 2 yıl önce İdlib kırsalına düzenlenen saldırıda sağ bacağını kaybeden ve tedavisinin yapılabilmesi için babasıyla geldiği Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde protez bacağına kavuşan Hamis el Gacir’in yüzü bu mesajla güldü.
Neymar, aileye görüntülü gönderdiği mesajında, “Selam Hamis, beni desteklediğin için teşekkürler, kalbim seninle ve ailenle. Tanrı sizi korusun, hoşça kal” ifadesini kullandı. Neymar’ı çok sevdiğini belirten Hamis, “Umarım okulumu bitiririm ve Neymar’la tanışırım, inşallah aileme yardımcı olur. Neymar’a teşekkür ederiz” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yarın 15.00'te bir toplantımız var. Kendisinin görüşünü alacağız, Bilim Kurulu'nun görüşünü alacağız, yol haritası belirleyeceğiz.”
Sörloth kendi ülkesinden, ülkemizin salgınla mücadelesine bakışı böyle anlattı: “Ailem ve Norveç halkı Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesini çok başarılı buluyor. Hükümetin hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla birlikte rakamlar aşağı düşmeye devam ediyor.”
Unutulmaz boksör, uzun süredir sağlık sektöründe kullanılmak üzere kenevir üretiyor! Mike Tyson'ın ortağı olduğu şirket, şimdi Cenk'in formasını giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor.
Devre arasında Fenerahçe'nin kapısından dönen İsviçreli sol bek, PSV'de göze giremedi. Önümüzdeki sezon büyük ihtimalle Sarı-Lacivertli formayı giyecek.
Hatay'da top oynarken PSG'li Neymar'ın formasını giyen Suriyeli engelli çocuğa, ünlü yıldızdan görüntülü mesaj: “Selam Hamis, kalbim seninle ve ailenle.”
Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, liglerin başlaması ile ilgili endişelerini açıkladı: 1) Her hafta yapılacak olan iki virüs testinin zorluğu ve maliyeti. 2) Sosyal mesafe kuralına uymanın zorluğu. 3) Ev sahibi avantajının ortadan kaldırılması rekabette adaleti ortadan kaldırıyor. 4) Birçok oyuncunun sözleşmesi bitiyor ve haziran ayında risk almaktan kaçınacaklar.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao hakkında ülkesinin basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.