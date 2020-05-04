Neymar: Kalbim seninle Hamis!

Hatay'da top oynarken PSG'li Neymar'ın formasını giyen Suriyeli engelli çocuğa, ünlü yıldızdan görüntülü mesaj: “Selam Hamis, kalbim seninle ve ailenle.”

AKŞAM

PSG’nin yıldızı Neymar, Brezilya takımı Santos’ta oynadığı dönemdeki formasıyla sokakta maç yaparken videosu çekilen, Hatay’da yaşayan 8 yaşındaki Suriyeli engelli çocuğa sosyal medyadan görüntülü teşekkür mesajı gönderdi. Rejime ait savaş uçakları tarafından yaklaşık 2 yıl önce İdlib kırsalına düzenlenen saldırıda sağ bacağını kaybeden ve tedavisinin yapılabilmesi için babasıyla geldiği Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde protez bacağına kavuşan Hamis el Gacir’in yüzü bu mesajla güldü.

Neymar, aileye görüntülü gönderdiği mesajında, “Selam Hamis, beni desteklediğin için teşekkürler, kalbim seninle ve ailenle. Tanrı sizi korusun, hoşça kal” ifadesini kullandı. Neymar’ı çok sevdiğini belirten Hamis, “Umarım okulumu bitiririm ve Neymar’la tanışırım, inşallah aileme yardımcı olur. Neymar’a teşekkür ederiz” dedi.