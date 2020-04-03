Neymar Jr'dan ihtiyaç sahiplerine 1 milyon Dolar'lık bağış

PSG'nin Brezilyalı yıldız Neymar'ın koronavirüs sebebiyle maddi zorluk çeken insanlara yönelik önemli bir bağışta bulunduğu ortaya çıktı.

Dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer alan PSGli Neymar, koronavirüs sebebiyle yardım toplayan kurumlara cömert bir bağış yaptı.

Yapılan açıklamada Neymar'ın yaklaşık 1 milyon doları bağışladığı ortaya çıktı. Brezilyalı yıldızın 1 milyon doların bir kısmını UNICEF'e, bir kısmını da Luciano Huck tarafından ülkesinin sanatçılarının oluşturduğu dayanışma fonuna aktarıldığı belirtildi.

Koronavirüs sebebiyle maddi güçlük çeken kişilere yönelik daha önce de Messi, Reus, Bonucci, Lukaku gibi isimler de yaptıkları cömert bağışlarla isimlerini duyurmuştu.