Neymar 'Fenomeno'yu geçti, 2. sıraya yerleşti

Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki 2. maçında Peru'ya konuk oldu. Brezilya, 86. dakikada 10, 89. dakikada ise 9 kişi kalan rakibini 4-2 yenerek gruptaki ikinci karşılaşmasını da kazandı.
Brezilya'yı galibiyete, ikisi penaltıdan, 3 gol kaydeden Neymar taşıdı. 28 yaşındaki futbolcu, milli formayla çıktığı 103. maç sonunda gol sayısını 64'e çıkardı.
62 golü bulunan Ronaldo Nazario'yu geçen Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer oyuncusu oldu. Efsane futbolcu Pele, 77 golle listenin zirvesinde yer alıyor.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bir daha sözleşme yenilenmeyen Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. Adı Süper Lig'den başta Galatasaray ile de anılan yıldız için tarih bile belli oldu! İşte detaylar...
Türkiye'de yaz ayı transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'nin Xherdan Shaqiri transferinin son anda yattığı ortaya çıktı. İsviçreli yıldız ve Liverpool ile kiralama konusunda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Jürgen Klopp'un son anda karar değiştirmesiyle transferi gerçekleştiremedi. Fenerbahçe, Shaqiri için devre arasında bir hamle daha yapacak.
Danny Welbeck'in Watford'la olan sözleşmesini feshederek boşa çıkması Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın iştahını kabarttı.
Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Mohamed Elneny, kaybettiği özgüvenini yeniden kazanmak için Siyah-Beyazlılara geldiğini açıkladı.
Galatasaray'da çanlar iki yıldız için çalıyor. Fatih Terim, yetersiz performansları yüzünden büyük tepki toplayan iki oyuncuyla görüşerek sahaya konsantre olmalarını isteyecek. Olumlu bir değişim gözlenmezse ikisi de kadro dışı bırakılacak.
Sakatlığının kronik olmadığı, kas sıkıntısı yaşadığı belirtilen Arjantinli yıldızın İtalya'da haftada en az iki kez dinlendirildiği ve özel bir beslenme programı olduğu ortaya çıktı.